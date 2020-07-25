玻利維亞疫情燒「逾6萬確診」 大選二度延期

玻利維亞政府官員23日表示，鑑於疫情嚴峻，全國大選將改至10月18日舉行。這已經是玻利維亞第2次延期大選。流亡阿根廷的前總統莫拉萊斯批評延遲大選日期的做法違憲，傷害玻國人民。

中央社引述法新社報導，大選原定在5月舉行，由於疫情爆發，玻利維亞實施防疫封鎖令，導致選舉改期至9月6日。玻利維亞迄今累計6萬5252人確診，2407人病故。

玻利維亞最高選舉法院院長羅梅洛（Salvador Romero）表示，醫學專家警告，2019冠狀病毒疾病疫情會在8月下旬至9月初達到高峰，因此決定再將大選延期。

羅梅洛說，選舉最終確定日期更符合保護國民健康、迎接國際選舉觀察團的到來等幾種要件。

他表示，若第一輪沒有人當選，需要進行第2輪決選，日期將會訂在11月29日。

保守黨籍臨時總統阿涅斯兩周前感染新冠病毒，4名內閣成員亦先後確診。阿涅斯表示自己接受選舉延期，承諾政府將致力抗擊疫情、鞏固民主制度，促進國家經濟復興。

曾執政14年的左翼領袖莫拉萊斯去年10月勝選，但被指選舉舞弊，於11月辭職並逃離玻利維亞。他直指臨時總統任期不合法，將原定今年5月的選舉一再延期，是為爭取更多時間，繼續打壓左翼候選人。

當地近期民調顯示，左翼候選人阿斯以33.3%支持率高踞首位，中間派的前總統梅薩支持率為18.3%，阿涅斯民望則為16.9%。

玻利維亞憲法規定，總統候選人需獲得40%以上票數，得票並較次名候選人多至少10個百分點，才能在首輪選舉直接勝出，否則得票最多的兩名候選人將於11月進行次輪選舉。