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哈利梅根再槓狗仔 不滿「亞契遭偷拍」怒提告

世界日報 / 編譯中心╱綜合24日電
哈利梅根告狗仔 稱愛子遭非法偷拍 路透社
哈利梅根告狗仔 稱愛子遭非法偷拍 路透社

淡出英國王室的哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根所聘的律師日前表示，哈利夫婦已在洛杉磯對一或多名狗仔提出訴訟，控告其未經允許偷拍他們的愛子亞契（Archie）。

中央社引述法新社報導，哈梅指控侵犯隱私的訴狀中指出：「這對夫婦近來得知有人兜售他們14個月大愛子亞契的照片，不實宣稱這是在他們夫妻『最近外出到馬利布』時拍攝。」

訴狀中說，「自從這一家人抵達加州後，亞契並未去公開場合，遑論前往馬利布」；並指出，照片其實是趁他們在寓所後院「活動」時拍攝，只是哈梅並不知情。

這項告訴依據加州法律「不得拍攝任何人在家中的照片，即使是自屋外拍攝亦然」而提出。哈梅的委任律師昆巴說：「無人機、直升機或長焦距鏡頭都不得奪走這項隱私權。」

洛杉磯 直升機 哈利王子 梅根馬克爾

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