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美英指控俄國「太空試射反衛星武器 」 準備遏止太空敵對

世界日報 / 編譯徐榆涵╱綜合24日電

世界強權的軍備競賽，已從地球延伸到外太空。美國和英國23日聯合指控，俄羅斯7月中在太空秘密試射一枚能摧毀其他衛星的反衛星武器；對此，俄羅斯國防部宣稱，這個發射物是為了檢測其他俄羅斯衛星。美方表示，該發射物和俄國聲稱的任務不一致，已與盟友做好準備，遏止太空敵對行為。

美國太空司令部發布聲明說，俄羅斯在7月15日進行一次非破壞性的太空反衛星武器試射，根據掌握證據，俄羅斯Cosmos 2543號衛星釋放能夠瞄準衛星的物體進入軌道。

美國太空司令部警告，克里姆林宮在太空使用武器的軍事行動，使「美國及其盟友的太空資產置於嚴重風險之中」; 英國太空總署則說，此舉可能危及地球軌道和平。

俄羅斯聯合號火箭去年11月發射升空後，將COSMOS 2542號衛星送入軌道，隨後一分為二，另一顆分離的衛星即為COSMOS 2543。英國太陽報報導，COSMOS 2543號衛星今年稍早被發現跟蹤美國USA-245偵察衛星，該衛星為五角大廈拍攝地球情報照片。

克里姆林宮聲稱，15日的事件涉及「一個小型太空航天器」，其使用特殊設備近距離檢測一顆俄羅斯衛星。對此，美國太空司令部表示質疑，認為俄羅斯衛星進行的活動與聲稱的任務並不一致。俄外交部斥責美英指控為「渲染攻擊」，促請英美展示專業表現。克宮發言人佩斯科夫24日表示，俄羅斯完全支持太空去軍事化，不會在太空部署任何類型武器。

美國太空司令部司令雷蒙表示，「用於進行反衛星武器測試的俄羅斯衛星系統，就是我們今年1月關注到的衛星系統」，他表示，「這是俄羅斯發展太空軍備的進一步證據」，並稱美國與盟友已做好準備，致力於遏止太空敵對行為。

英國國防部轄下航天總局局長史密斯也發表聲明，表示俄羅斯發射的航天器「具有武器特性」，呼籲俄羅斯避免進行任何進一步實驗。

俄美中印 攻防反衛星

俄羅斯此次試射被美國稱為「反衛星武器」，是俄羅斯近期太空活動模式的一部分。今年2月，美國軍方表示，兩顆俄羅斯衛星接近一顆美國衛星。今年4月，俄羅斯試射一具陸基衛星攔截器。

過去幾十年內，只有俄羅斯、美國、中國和印度這四個國家展現反衛星能力。用來攻擊衛星的彈頭被飛機和火箭帶到高空，衛星也被雷射光照射，現在俄羅斯顯然也在考慮用一顆衛星攻擊另顆衛星。有鑒於人們在情報收集、通訊、導航和預警等各種目的上依賴衛星，因此對這種武器的興趣日益增加。

俄羅斯 太空 英國

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