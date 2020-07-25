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全球第一間！阿聯酋航空提供乘客新冠肺炎醫療費
美國有線電視新聞網（CNN）報導，如果乘客不幸在旅途中感染新冠肺炎，阿聯酋航空（Emirates）將提供乘客醫療及檢疫費用，成為全球第一間提供新冠肺炎相關醫療費用的航空公司。
阿聯酋航空23日表示，如果乘客在旅途中感染新冠肺炎，航空公司將會支付醫療費用高達15萬歐元（約新台幣512萬元）以及為期14天的每日檢疫費用達100歐元（約新台幣3400元）。
這項政策即日起至10月31日止適用於所有乘客，不會加收額外費用。
阿聯酋航空集團執行長謝赫阿哈邁德親王（Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum）在聲明中表示，「阿聯酋航空不斷努力在乘客旅程中降低感染風險，我們也修改訂票政策以提供彈性」。
他說，「我們將政策提升至另一個水平，成為第一個提供乘客新冠肺炎醫療和檢疫費用的航空業者」。
此外，阿聯酋航空也於機上提供乘客旅行衛生包，旅行衛生包內含口罩、手套、手部消毒劑和抗菌紙巾。
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