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回應法國稱抹黑 中方否認一切涉疆指責

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）7月23日，中國駐法國大使館發表了一份題為"駐法國使館發言人就近期西方一些政客和組織抹黑污蔑新疆的回應"的聲明。其中指出："近一段時間，美國、澳大利亞、英國等國一些政客以及西方個別所謂'人權保護組織'圍繞中國新疆發起新一輪對華抹黑行動，出於政治目的編造一系列聳人聽聞的謊言，已波及法國公共輿論，甚至誤導了一些政治人物。駐法國使館謹再次澄清真相，以正視聽。"

中國駐法大使館在回應中表示："有人誣稱新疆設立'集中營'、'再教育營'，'關押百萬維吾爾人'。這一謠言是由美國政府資助的非政府組織'中國人權捍衛者網絡'最先捏造並傳播，僅憑對8名維吾爾人的采訪和粗略估算，就得出了'新疆地區2000萬人口中，10%的人被拘押在'再教育營'的荒謬結論。"

法國外長的要求

這一回應的背景是，本周二法國外交部長勒德裡昂(Jean-Yves Le Drian)表態稱：維吾爾族穆斯林在新疆地區的處境是不可接受的，他要求中國當局允許獨立的觀察者進入該區域。

勒德裡昂表示，巴黎政府不僅僅只是根據人權組織的表述明確了立場，也從自有的消息來源得知中國存在關押維吾爾人的營地、對其大規模拘捕，並且還令其失蹤、強迫其勞動和絕育並破壞了維吾爾族的文化遺產。

對此，中國駐法使館回應稱：新疆依法設立的職業技能教育培訓中心與法國等國的去極端化中心類似，是預防性反恐和去極端化的"有益嘗試和積極探索"。該使館發言人保證，教培中心嚴格遵守中國憲法和法律關於尊重和保障人權的基本原則，"充分保障學員的人身自由"，實行寄宿制管理，提供清真飲食，"學員可以回家，有事可以請假，可以使用本民族語言文字，不同民族學員的風俗習慣和宗教信仰自由得到充分尊重和保護"。

法國外長的表態也引起了中國外交部發言人汪文斌的強烈回應，在周三召開的記者例會上，這位新上任不久的外交部發言人表示：中方已多次回應並澄清關於涉疆問題的不實報道和指責。涉疆問題"根本不是什麼人權、宗教、民族問題，而是反暴力恐怖主義和反分裂問題。"

後來法國大使館發言人對此發表的回應在內容上與汪文斌在記者會上的回答有一定重合。不同之處包括，中國駐法大使館在聲明中特別指出"德國新疆問題專家"鄭國恩(Adrian Zenz)"實際上是美國政府支持的極右翼組織成員，也是美國情報機構操縱設立的'新疆教培中心研究課題組'的骨干。"他提出新疆強制絕育的說法在中國駐法大使館看來是"是一派胡言"。

德國之聲的獨家調查

2020年伊始，德國之聲根據從新疆外洩的"墨玉名單"，進一步組成調查小組，透過研究和訪談發現更多內幕。德國之聲采訪了多名成功逃離"再教育營"的人，並透過采訪內容來深入了解"再教育營"。受訪人均證實："再教育營"中的管理人員曾經將一張含有超過70項行為或罪名的文件交給他們，並逼迫他們從這個列表中，選出一個或是數個罪名。然後，"再教育營"管理人員會讓他們逐個出席審判。有人因為曾經出國旅游被判刑兩年。更有人因為從事宗教活動被判以更長的徒刑。受訪人表示，有部分女性在"再教育營"拘留期間被守衛強奸。此外刑訊人員還會對"學員"施加人身暴力。

中國政府稱建造"再教育營"主要是對抗極端思想並讓維吾爾人掌握有用的技能。然而，中國政府也有理由對維吾爾激進主義感到憂慮。維吾爾人在忍受了幾十年的文化與政治歧視後，他們對中國政府的不滿越積越深，而這些不滿曾在過去轉化成攻擊漢人的暴力行為。

就此，中國駐法大使館最新表態稱：在新疆自治區采取預防性反恐去極端化措施之前的20年間，新疆曾發生數千起恐怖襲擊事件，造成數百人死亡，數千人受傷，經濟損失無以計數。而現在，新疆已有40多個月沒有發生一起恐怖襲擊事件。

雖然一方面中國駐法大使館表示如今新疆"經濟發展，社會穩定，人民安居樂業"，但另一方面卻拒絕法國外長提出的允許獨立觀察員進入新疆的建議，稱"現在最需要的不是中國'自證清白'，或者是派所謂'獨立觀察員'調查中國，而是弄清楚關於新疆的種種謠言是由誰、怎麼炮制出來的。"

© 2020年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

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