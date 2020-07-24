在伊拉克被綁架的德國人獲釋

在伊拉克首都巴格達遭劫持的德國策展人海拉·梅維斯（Hella Mewis）在被綁架數天後重獲自由。伊拉克軍方發言人賈希亞·拉蘇爾( Jahia Rasul )向德新社表示，安全部隊營救了梅維斯，但是他未透露細節。尚不清楚的是，在過去的幾天中是否與綁架者進行過談判。梅維斯的朋友、活動人士薩爾撒姆（Sirka Sarsam）證實梅維斯已被釋放。她表示："我們已經獲得行動指揮部的初步消息，說安全部隊已經營救了海拉。"軍方將公布更多細節。到目前為止，德國外交部尚未對此發表評論。

對政府和安全機構施壓

周一（7月20日）晚上，武裝分子在巴格達市中心劫持了梅維斯。梅維斯參與建設的Bait Tarkib文化學院就在巴格達市中心。出生於柏林的梅維斯多年來一直生活在巴格達，並參與了那裡的許多藝術和文化項目。此外，她還是歌德學院的自由工作人員兼顧問。在過去幾天中，薩爾撒姆等梅維斯的許多朋友一直在嘗試增加對伊拉克政府和安全機構的壓力。

梅維斯在巴格達人脈很廣，與藝術家和知識分子以及政界保持著良好的聯系。迄今尚無人承認實施了綁架行動。目前的主要懷疑對象是親伊朗的什葉派民兵組織"真主黨旅"和遜尼派恐怖組織"伊斯蘭國"。"真主黨旅"的一位發言人間接否認參與了綁架。"伊斯蘭國"成員在伊拉克仍然活躍。不過近年來該組織已漸失影響力。

多次綁架德國公民

自2003年獨裁者薩達姆·侯賽因（Saddam Hussein）被推翻以來，在伊拉克已多次發生綁架德國公民事件。 2005年，考古學家奧斯特霍夫（Susanne Osthoff）被綁架23天後獲得釋放。 2006年，一家萊比錫機械制造公司的技術員尼次什克（Thomas Nitzschke）和布勞恩利希（RenéBräunlich）被劫為人質數月之後才被釋放。 2007年，德國人克勞瑟（Hannelore Krause）和她當時20歲的兒子席南（Sinan）在巴格達被綁架。後來母親被釋放，然而至今她都不知道席南是否還活著。

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李京慧／葉宣 （美聯社、德新社）

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