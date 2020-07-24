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對華經濟報復？  印度限制接壤國投標

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圖／德國之聲提供
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（德國之聲中文網）印度政府周四（23日）深夜對來自接壤國的企業設限，規定要「向主管部門登記」後才能投標政府項目，包括商品丶服務和咨詢服務的采購案。

新德裡的聲明指出，訂立新規定是為了「加強國防和國家安全」，但某些情況可豁免，如為新冠病毒疫情采購醫療物資，有效期至2020年底。

聲明沒有指明具體國家或集團，但此舉被認為是針對中國的經濟報復，以回應自上個月以來的中印邊境流血沖突。

印度有六個陸地接壤國，包括中國丶巴基斯坦丶孟加拉國丶尼泊爾丶不丹和緬甸。

美促印度減少依賴中國

中印邊境沖突造成20名印兵身亡，當地反華情緒持續高漲，民間呼籲抵制中國貨，印度政府上月也以國家安全為由，封殺TikTok等59款中資應用程式，並禁止華企參與印度的高速公路項目，印度海關也對中國貨物額外設限。

此舉獲美國力挺，美國國務卿蓬佩奧周三（22日）贊揚新德裡禁止中國應用程序的做法，稱印度是「少數值得信賴丶志同道合的國家之一」。

他又表示，印度可將供應鏈從中國移回國內，減少在電信丶醫療用品等領域上對中國的依賴。

李澄欣（綜合報導）

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本文章由德國之聲授權提供】

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