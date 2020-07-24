聯合國大會改「寄影片」參加 給金正恩台階下？

受冠狀病毒疫情影響，聯合國大會決定讓全球領袖9月寄出影片，而非親自到聯合國聚首。此舉為北韓領導人金正恩等不太願意前往美國參加的領袖找了台階下。

路透報導，聯合國今年成立屆滿75周年，為期一周的聯合國大會已被規畫為慶祝活動，但聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）5月時表示，由於可能衍生旅行問題，建議各國領袖寄出慶祝影片。有193個成員國的聯合國大會今天同意這項特別措施。

聯合國大會表示：「每個成員國、觀察員國與歐洲聯盟都可以寄出國家元首、副總統、王儲或公主、政府首長、部長或副部長事先錄製的影片…親自與會的代表發表引言後，影片將在聯合國大會會議廳上播出。」

一般而言，聯合國舉行辯論時，場邊也有數百場活動同時舉行，不過，聯合國大會主席蒂賈尼‧穆罕默德－班迪（Tijjani Muhammad-Bande）致函各國，「鼓勵所有場邊活動改為在線上平台舉行，以降低足跡與現身聯合國建築的人數」。

自2018年來，北韓領導人金正恩曾與美國總統川普三度會面，舉行現已停滯的非核化會談，但金正恩從未以國家領袖身分前往美國，或參加聯合國大會。

北韓前外交部長李容浩（Ri Yong Ho）2016年到2018年曾到紐約並在聯合國發表演說，但去年沒有參加。至於金正恩是否將為今年的聯合國大會寄出影片，北韓駐聯合國代表團沒有立即回應置評要求。