金正恩籲吃烏龜解飢荒？ 北韓粉專斥荒唐

北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓領導人金正恩視察一座正在興建中的新養雞場，呼籲改善「過時的養禽業」，並認為新養雞場將為北韓人民的飲食帶來重大貢獻。報導並未說明金正恩視察養雞場的時間，僅提到胞妹金與正亦跟隨視察。

美聯社引述KCNA報導，這座養雞場位於北韓首都平壤南方的黃州，報導中並未明確寫出金正恩視察的確切時間，也未提到金正恩是否對美國主導的制裁置評。針對北韓核武計畫採取的制裁措施，益增北韓殘破經濟所承受的壓力。

KCNA日前報導，金正恩視察平壤一間重點醫院興建工地時，怒斥官員施工計畫及預算管理草率。美聯社分析，金正恩這番言論，可能暗示北韓正因制裁及新冠疫情封鎖令，面臨補給品不足的困境。

近日又有外媒報導，金正恩為解決飢荒問題，建議民眾吃鑽紋龜補充營養，並服用減肥藥產生飽足感，40天可減重10公斤。對此，北韓半官媒粉專「朝鮮經貿文化情報DPRK」23日發文闢謠，怒批「這是掌握媒體公器該做的事情嗎？」

「朝鮮經貿文化情報DPRK」在臉書粉專發文指出，「單純以烏龜是否適合成為食物這件事情，英國《太陽報》嚴重缺乏常識」，該文說，朝鮮主食以稻、麥、馬鈴薯、玉米等澱粉類為主，肉類包括牛、羊、雞、鴨、水產品，同時加上三面環海，水產品資源充足，「何至於以烏龜與減肥藥作為食物？」

文章強調《太陽報》所報導純屬虛構，「凡有關朝鮮的各種新聞，概以朝鮮中央通訊社（KCNA）、勞動新聞等掛有.kp的媒體報導為準，外電消息以中國新華社、中國人民日報與俄國塔新社為準」。