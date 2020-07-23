爭奪天然資源 希、土重疊海域爆齟齬

為了爭搶東地中海的天然氣資源，土耳其、希臘的爭端一觸即發！近年來發現地中海東部有廣大的天然資源，土國日前單方面派出探勘船前往土、希爭議海域，希臘則警告領海受威脅，立刻緊急部署軍隊，但土國辯稱探勘海域是合法的專屬經濟海域，希臘島嶼眾多，若每個都以大陸棚為由設有領海，並不適用於海洋法。雙方針對灰色地帶各執一詞，歐盟與北約都呼籲雙方冷靜，畢竟無先例可循。

海域重疊引發爭議

根據《BBC》報導，土耳其日前派遣探勘艦前往東地中海，目的明顯是為了近年發現的豐富天然氣資源，但這次該國單方面行經希臘所屬的卡斯特洛里佐島，已經是涉入兩國爭議海域，對此，2國從22日開始打口水戰，希臘更以領海被侵犯為由，積極進行軍事戒備。

本次爭議的卡斯特洛里佐島地處微妙，雖然是希臘的島嶼，但卻距離土耳其更近（最短僅距離一英里），按照希臘援引海洋法說詞，土國已經行經該島的大陸棚，然而，土國反擊道，行經的海域也是自己的專屬經濟海域，而且希臘島嶼眾多，若每個島都要以大陸棚為由延伸出領海的概念，那眾多與土耳其重疊的海域，豈不都無法行經？土國強調，這不該適用海洋法。

希、土雙方態度都強硬

對於爭議海域，本就關係不和睦的雙方態度都相當強硬，希臘總理米塔塔基斯與盟友德國總理梅克爾會談過，並威脅會持續升級戒備，德國外交大臣也聲明，要安卡拉當局停止在東地中海的動作（挑釁）；而土耳其從5月底單方面公開探勘計畫後，就擺明沒有商量的打算，歐盟則強調，土耳其的動作對消弭爭端沒有幫助，對於這種沒有前例能循的議題（專屬經濟海域和大陸棚的重疊），雙方得真誠坐下來討論才得以解決。

介於兩國爭論的風暴核心，卡斯特洛里佐島的遊客被軍事部署嚇一大跳，據《希臘城市時報》報導，卡斯特洛里佐島是著名的旅遊勝地，但23日在2國戰機頻頻飛過上空後，嚇壞的遊客掀起一波退房潮，對此，該島副市長無奈表示，雖然當地人已經習慣類似的場景，也與之共存很久，但這次雙方戰機盤旋時間的確更久，無可避免地引發恐慌。

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