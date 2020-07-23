堅定捍衛香港 英國公布入籍條件

英國繼日前宣布暫停與香港引渡條約後，今再出招，公布香港持有英國海外護照者的入籍條件。英國內政大臣巴特爾表示，符合條件者，明年1月起就可以開始申請。對此，中國仍保持一貫作風，要求英國不要「干涉內政」，並表示英國已經違反國際法。

根據《英國廣播公司》報導，在目前規定下，英國海外護照持有者可免簽證前往英國6個月，但倫敦當局的最新規定則讓持有者可以向英國申請兩期30個月或五年的居留，並在該期限內逐步申請，最終歸化為英國公民。

英國國民海外護照（BNO）為英國在香港回歸中國前，特別發給香港居民的特別護照。該護照在1997年9月30日後不再接受任何新登記，因此在該日期出生後的香港人都無法擁有。目前該護照持有者約有35萬人。

內政大臣巴特爾表示，海外護照持有者與其直系親屬都可以向英國申請入籍，是英國「維護對香港居民承諾的自由」的表現。近日港版國安法的實行，讓英國認為中國單方面破壞理應持續到2047年的中英聯合聲明，因此才會有一連串的動作，要維護香港居民的權益。

對此中國早已數次警告英國「不要干涉中國內政」，並認為這已經違反相關國際規範，但並未明確指出相關條例。外交大臣拉布則表示，英國並未干涉內政，並反問中國，是否要承擔應有的國際責任並信守承諾，暗諷中國單方面毀棄中英聯合聲明。

【更多精采內容，詳見 】