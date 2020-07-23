快訊

奧運「重新倒數」365天: 東京單日疫情破紀錄, 停賽的停損點?

撫慰民心促經濟 南韓訂防疫補償日

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
南韓總統文在寅宣佈，將增訂8月17日為「防疫補償日」，並要求全國外送快遞行業在14日休息一天。（photo by Twitter）
南韓總統文在寅宣佈，將增訂8月17日為「防疫補償日」，並要求全國外送快遞行業在14日休息一天。（photo by Twitter）

憂鬱星期一放假去！南韓政府增訂8月17日為「防疫補償日」！南韓2020年假期短少2天，總統文在寅宣佈，為撫慰受疫情影響的人心，將把8月17日訂為「防疫補償日」。鑽研經濟問題的「現代研究機構」表示，「疫情造成經濟情勢低迷，政府給予假期也是一項重要的經濟振興措施。」

防疫補償日

根據《韓聯社》報導，韓國政府日前宣佈，將8月17日訂為「防疫補償日」，讓民眾在炎炎夏日能多休息一天。

南韓總統府青瓦台週一舉辦內閣會議，會中通過決議，政府因應2020年的「光復節」與「顯忠日」國定假日都巧遇週末而無放假之實，將多設置一平日假期讓大家能夠休息。總統文在寅表示：「這是為了撫慰面對新冠肺炎疫情的人們，讓大家能夠沉澱心靈。」

文在寅也補充，將另把8月14日訂為「無快遞日」，讓疫情期間從事運輸行業、孜孜不倦的人員能夠完整的得到休息。他：「在疫情期間反而更忙碌又沒有時間的快遞人員，理應獲得一天完整的休息時間。」南韓的外送及快遞服務非常發達，也是全球第4大食品外送服務市場。

放假有助經濟

位於首爾的「現代研究機構」則指出，8月17日放假形成的連續假期將帶來35億美元的經濟效益。據《KBS》報導，研究人員指出，「疫情造成經濟情勢低迷，政府給予人民假期也是一項重要的經濟振興措施。」

【更多精采內容，詳見

南韓

延伸閱讀

文在寅砸近4兆元推行「南韓新政」 能挽救企業出走、年輕人失業？

文在寅離開國會突遭丟鞋險擊中 扔鞋哥：讓他感受侮辱！

【重磅快評】朴元淳之死 打亂文在寅的接班大戲

南韓房價狂漲…財長道歉喊加房屋稅 高官急售第二屋

相關新聞

美中關係緊張急惡化！雙方爭執議題一次看

美中近來在許多議題上吵得不可開交，從2019冠狀病毒疾病、香港情勢到貿易議題，意見嚴重分歧。華府今天再出新招，下令中國駐...

堅定捍衛香港 英國公布入籍條件

英國繼日前宣布暫停與香港引渡條約後，今再出招，公布香港持有英國海外護照者的入籍條件。英國內政大臣巴特爾表示，符合條件者，明年1月起就可以開始申請...

爭奪天然資源 希、土重疊海域爆齟齬

為了爭搶東地中海的天然氣資源，土耳其、希臘的爭端一觸即發！近年來發現地中海東部有廣大的天然資源，土國日前單方面派出探勘船前往土、希爭議海域...

金正恩視察新養雞場施工 盼改善飲食

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓領導人金正恩視察一座正在興建中的新養雞場，呼籲改善「過時的養禽業」，並認為新養雞...

撫慰民心促經濟 南韓訂防疫補償日

憂鬱星期一放假去！南韓政府增訂8月17日為「防疫補償日」！南韓2020年假期短少2天，總統文在寅宣佈，為撫慰受疫情影響的人心，將把8月17日訂為「防疫補償日...

韓統一部長提名人：金與正為美北對話留下餘地

韓國國際廣播電台報導，韓國統一部長官提名人李仁榮23日表示，即便美北關係陷入僵局，韓國也應朝著原有目標繼續前進，希望暫時...

對抗中國安全威脅 美印正合作研發新型無人機

美國國防部高層官員昨天在一場視訊峰會上透露，美國與印度空軍及相關單位正合作研發一款新型無人機。這項合作被視為美印共同對抗...

龐培歐喊話：美印等民主國家合作 應對中共挑戰

美國國務卿龐培歐昨晚在美國－印度商業協會舉行的視訊高峰會上呼籲，美國與印度這樣的民主國家應共同合作，面對中國共產黨的挑戰

女性領導抗疫表現出色 歐洲央行總裁點名台灣

歐洲央行總裁今天表示，包括總統蔡英文在內的全球女性領導人在因應2019冠狀病毒疾病危機方面的表現比男性出色，肯定她們溝通...

中共官媒：美出動巡邏機偵察機 飛南海黃海偵查

中共官媒環球網今天持續引用近來接連披露美軍巡航蹤跡的「南海戰略態勢感知計畫」平台表示，美軍22日出動P-8A海上巡邏機、...

阿富汗空襲釀45死 塔利班揚言反抗

阿富汗空襲造成45死，除塔利班戰士外，至少波及8位平民！阿富汗赫拉特省22日發生空襲，造成塔利班戰士及平民共45死、多人受傷，其中至少包括8位平民死亡、12人受傷，在美國削減阿富汗撤軍的敏感時刻，塔利

大聯盟開季在即 球衣縫上種族訴求

美國職棒大聯盟向來不常站在社會運動的前線，但隨著佛洛伊德之死引爆的抗爭，以及全美職業運動受疫情拖延，24日就要開幕的大聯盟將成體壇的矚目焦點，大聯盟選手先前曾在熱身賽前的國歌單膝下跪，或是穿著平等標語的T恤，大聯盟官方23日特別宣布，開放球員在球衣縫上「黑人的命也是命」等補丁，以示對種族議題的發聲。

熱門新聞

為何要關中國駐休士頓總領館？美亞太助卿史達偉揭內幕

陸媒民調「哪個美駐華領館最可能被關？」 回答竟一面倒

安倍口罩太難用！旅日台人竟成功換成鑽石：有口罩千萬別扔

醉翁之意不在酒？ 梅根、哈利遭爆退出英皇室另有心機

美撤陸駐休士頓領館 美參議員：早該關閉這個間諜中心

川普：關閉更多陸使領館的可能性 一直存在

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。