撫慰民心促經濟 南韓訂防疫補償日

憂鬱星期一放假去！南韓政府增訂8月17日為「防疫補償日」！南韓2020年假期短少2天，總統文在寅宣佈，為撫慰受疫情影響的人心，將把8月17日訂為「防疫補償日」。鑽研經濟問題的「現代研究機構」表示，「疫情造成經濟情勢低迷，政府給予假期也是一項重要的經濟振興措施。」

防疫補償日

根據《韓聯社》報導，韓國政府日前宣佈，將8月17日訂為「防疫補償日」，讓民眾在炎炎夏日能多休息一天。

南韓總統府青瓦台週一舉辦內閣會議，會中通過決議，政府因應2020年的「光復節」與「顯忠日」國定假日都巧遇週末而無放假之實，將多設置一平日假期讓大家能夠休息。總統文在寅表示：「這是為了撫慰面對新冠肺炎疫情的人們，讓大家能夠沉澱心靈。」

文在寅也補充，將另把8月14日訂為「無快遞日」，讓疫情期間從事運輸行業、孜孜不倦的人員能夠完整的得到休息。他：「在疫情期間反而更忙碌又沒有時間的快遞人員，理應獲得一天完整的休息時間。」南韓的外送及快遞服務非常發達，也是全球第4大食品外送服務市場。

放假有助經濟

位於首爾的「現代研究機構」則指出，8月17日放假形成的連續假期將帶來35億美元的經濟效益。據《KBS》報導，研究人員指出，「疫情造成經濟情勢低迷，政府給予人民假期也是一項重要的經濟振興措施。」

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