大聯盟開季在即 球衣縫上種族訴求

美國職棒大聯盟向來不常站在社會運動的前線，但隨著佛洛伊德之死引爆的抗爭，以及全美職業運動受疫情拖延，24日就要開幕的大聯盟將成體壇的矚目焦點，大聯盟選手先前曾在熱身賽前的國歌單膝下跪，或是穿著平等標語的T恤，大聯盟官方23日特別宣布，開放球員在球衣縫上「黑人的命也是命」等補丁，以示對種族議題的發聲。

讓選手能自在發聲

根據《美聯社》的報導，舊金山巨人隊總教練凱普勒以及隊上多名選手，在熱身賽前國歌演奏時單膝下跪，表達對種族不公義的和平示威。凱普勒表示，他想讓選手能夠自在的發聲，「我想表達對我們國家系統性種族歧視的不滿，也想要選手知道，他們可以有自己的決定，球隊也會給予尊重和支持。」

除此之外，大聯盟球隊近來還有許多類似的自發性的活動，像是洛杉磯道奇隊發布一則名為「同在一起」的影片，內容是隊上許多選手對種族正義的呼籲，其中包括前國聯MVP貝林傑和賽揚強投柯蕭等明星球員，而密爾瓦基釀酒人隊則是日前在隊內賽時，隊上近20名選手及教練都穿上黑底白字寫著「正義、平等、現在」的T恤。

開放「BLM」球衣補丁

《ESPN》的報導，在經過與球員工會以及數名選手的討論後，大聯盟官方23日表示，開放選手開季在球衣袖子縫上「黑人的命也是命」以及「為改變聯合」等標語補丁，球員也可以自由在賽前練習穿上有類似標語的T恤，並同時解除釘鞋禁令，讓球員可以在釘鞋上寫下任何想要的標語。

大聯盟將在24日開幕，推出這樣彈性的措施，目的就是讓選手得以自由決定表態對種族正義的支持。近來球隊及聯盟的舉動，也代表美國職棒的轉變，大聯盟長年紀念1947年首度打破種族藩籬的黑人球員傑基•羅賓森，但近年黑人選手的比例僅有8％左右，慢慢下降的比例讓聯盟感到挫折。

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