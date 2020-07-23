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阿富汗空襲釀45死 塔利班揚言反抗

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
阿富汗赫拉特省發生空襲，造成塔利班戰士及平民共45死，塔利班發言人忿忿不平表示，這將迫使塔利班再次武裝抵抗。（photo by Wikimedia Commons）
阿富汗赫拉特省發生空襲，造成塔利班戰士及平民共45死，塔利班發言人忿忿不平表示，這將迫使塔利班再次武裝抵抗。（photo by Wikimedia Commons）

阿富汗空襲造成45死，除塔利班戰士外，至少波及8位平民！阿富汗赫拉特省22日發生空襲，造成塔利班戰士及平民共45死、多人受傷，其中至少包括8位平民死亡、12人受傷，在美國削減阿富汗撤軍的敏感時刻，塔利班發言人不滿表示，這將迫使塔利班再次武裝抵抗。

塔利班恐再次武裝

根據《半島電視台》報導，阿富汗東部的赫拉特省阿德拉斯坎地區22日發生空襲，兩次空襲共造成45人喪生，其中包括平民和塔利班戰士；州長法基爾•亞爾說，死者中至少有8位平民，尚不清楚其餘的37人中有多少是平民，塔利班有多少人。

「赫拉特兩次空襲打死了8名平民，炸傷了12人。」塔利班發言人艾哈邁迪在一份聲明中強調，「許多被囚的塔利班戰士最近才獲釋，這種襲擊將迫使那些希望過上正常生活的戰士，再次武裝反抗。阿富汗國防部則表示，正在調查有關阿富汗軍隊在該地區襲擊造成平民傷亡的指控。

交換戰俘尚未完成

根據《阿拉伯新聞》報導，美軍在阿富汗的發言人說，他們沒有參加22日的空襲。根據2月與塔利班達成的一項協議，美國正在實施撤軍，目的是為了叛軍與阿富汗政府間的和平談判鋪平道路。但是，對於塔利班要求釋放囚犯的分歧，以及該國各地日益增加的暴力行為，阻礙了和平談判的進展。

脆弱的阿富汗和平協議取決於戰俘交換，根據具有里程碑意義的美國-塔利班和平協議，政府應該從監獄釋放約5,000名塔利班囚犯，以換取3月份估計約1,000名俘虜的安全部隊。據阿富汗國家安全委員會稱，政府迄今已釋放了4,019名塔利班戰士，而塔利班則釋放了它所同意釋放的1,000名囚犯中的大約一半。

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塔利班 阿富汗 空襲

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