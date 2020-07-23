日本國旅計畫仍上路 民眾憂加劇感染

日本政府推行「Go To travel」國內旅遊補助方案於22日正式上路，民眾擔憂出現第二波疫情高峰。日本政府為了振興國內觀光，只排除近來疫情升溫的東京地區，全國旅遊補助方案按原計畫於22日正式上路，但據民意調查，有高達69％的民眾認為不能只排除東京，應該暫停這項政策。

《每日新聞》提到，根據該報18日進行的調查，只有19％的民眾認為「Go To travel」補助政策妥當，69％的民眾認為不能只排除東京，應該暫停這項政策，另有6％的民眾認為不應該排除東京。此外，擔憂自己感染新冠病毒的人數達到81％。

據《共同社》報導，儘管許多民眾擔憂「Go To travel」旅遊補助方案會加劇疫情惡化，但日本政府還是執意正式上路，提供1.35兆日圓(約126億美元)旅遊補貼刺激日本的國內觀光。日本首相安倍晉三在22日受訪時表示：「在全體國民配合防疫的同時，會慎重地重啟經濟活動。」

對於日本自23日起至26日為期4天的連假，東京都知事小池百合子呼籲，東京都居民在4天連假期間，應儘可能不要外出旅遊。另據《NHK》報導，日本醫師會會長中川俊男也呼籲，民眾應將23日開始的4天假期視作「忍耐的4連休」，避免不必要及不緊急的外出行程，也要避免跨縣移動。

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