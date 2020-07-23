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英國敞大門   BNO港人明年起可申請居留

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）為回應《港區國安法》，英國政府周三（22日）公布自2021年1月起，持英國國民海外護照（BNO）人士可申請「Hong Kong BN(O) Visa」特別簽證，在英國居住最長5年，期間可工作或讀書，但不能領取社會福利，居住滿6年可以申請入籍。

可攜近親 無經濟審查

目前香港約有300萬人曾經或正持有BNO護照。根據英國最新政策，符合BNO資格人士即使遺失或未續領BNO護照，都可以申請新簽證；BNO持有人的近親也可申請，近親包括配偶丶未婚伴侶丶18歲以下子女等，而申請人其1997年7月1日後出生的子女也符合資格。

合資格人士可提交網上申請，要符合六大條件，除了要證明自己擁有BNO資格外，同時要居於香港；證明自己有能力在英國居住及財政上能夠自給自足至少6個月；承諾會學習英文；取得肺結核健康證明書（TB Test Certificate）；以及繳付「健康稅」（Immigration Health Surcharge, IHS）。

值得留意的是，申請者毋須通過技能測試丶經濟審查或最低收入要求，也毋須事先在英找到工作。意味著申請人可以在入境後才求職，且不受工資要求所限。

英方：不會對港置之不理

英方在聲明中表示，這是對北京為香港制定國安法的回應，外相拉布（Dominic Raab）形容是次公告表明英國堅守承諾，「我們不會對香港置之不理，也不會逃避我們對香港人的歷史責任」。

英內政大臣帕特爾（Priti Patel）表示，期待及歡迎BNO港人來到英國，「英國與香港人有著牢固的歷史關系，我們信守承諾，以維護他們的自由」。

中國駐英國使館發言人則強調，中英曾就BNO問題互換備忘錄，英方承諾不給予持有BNO護照的香港中國公民在英居留權，又重申香港事務純屬中國內政，不容外國干涉；對英方做法表示強烈不滿和堅決反對，將做出有力回應。

李澄欣/張慈（綜合報導）

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