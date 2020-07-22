竊取疫苗研發機密 中國駭客遭美起訴

新冠疫苗不只打研發戰，還引爆駭客戰！美國21日起訴兩名中國駭客李曉宇和董佳志，指控他們為北京當局從11個國家的西方企業發動駭客攻擊，試圖竊取包括新冠肺炎疫苗研究資料在內等商業機密，包括香港抗議人士、達賴喇嘛辦公室，甚至基督教非營利機構都遭到駭客入侵。

駭客竊取疫苗研發

根據《BBC》報導，美國司法部在起訴書中表示，中國籍公民在中國國安部協助下發動駭客攻擊，竊密範圍包含美國國防承包商、武器系統與醫學研究。李曉宇（Li Xiaoyu音譯）和董佳志（Dong Jiazhi音譯）是成都一所電氣工程學院的同學，兩人入侵眾多受害者的電腦系統，並竊取價值數億美元的商業機密、智慧財產權以及其他重要商業資訊。

「今年1月到3月期間，李曉宇試圖找出位於馬里蘭州麻薩諸塞幾家公司的電腦網路漏洞。」司法部指出，他們也鎖定加州企業的電腦網路，試圖找到有關新冠肺炎疫苗和藥物的資訊。起訴書也提到，兩人從全球電腦竊取了數兆位元組資料，包括美國、英國、德國、澳洲及比利時等地的電腦都遭殃。

多國商業機密遭駭

根據《雅虎財經》報導，根據美國司法部在7月7日公開的訴狀，李曉宇和董佳志兩人是中國國安部（MSS，類似美國中央情報局CIA）的承包商，國安部提供如何鎖定目標和蒐集情資所需的資訊，利用軟體弱點駭進電腦，對象包括香港抗議人士、西藏精神領袖達賴喇嘛辦公室，以及一個中國基督教非營利機構。

除了美國之外，李曉宇和董佳志也對澳洲、比利時、德國、日本、立陶宛、荷蘭、西班牙、南韓、瑞典及英國的高科技公司發動駭客攻擊，針對的產業包括高科技製造業、醫療設備、土木和工業工程、商業、教育和遊戲軟體、太陽能、製藥和國防。已知有8間公司被盜取商業機密，這些機密可讓競爭者竊佔市場優勢。

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