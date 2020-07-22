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竊取疫苗研發機密 中國駭客遭美起訴

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
美國21日起訴兩名中國駭客李曉宇和董佳志，指控他們為北京當局竊取包括新冠肺炎疫苗研究資料在內等商業機密。（photo by Flickr）
美國21日起訴兩名中國駭客李曉宇和董佳志，指控他們為北京當局竊取包括新冠肺炎疫苗研究資料在內等商業機密。（photo by Flickr）

新冠疫苗不只打研發戰，還引爆駭客戰！美國21日起訴兩名中國駭客李曉宇和董佳志，指控他們為北京當局從11個國家的西方企業發動駭客攻擊，試圖竊取包括新冠肺炎疫苗研究資料在內等商業機密，包括香港抗議人士、達賴喇嘛辦公室，甚至基督教非營利機構都遭到駭客入侵。

駭客竊取疫苗研發

根據《BBC》報導，美國司法部在起訴書中表示，中國籍公民在中國國安部協助下發動駭客攻擊，竊密範圍包含美國國防承包商、武器系統與醫學研究。李曉宇（Li Xiaoyu音譯）和董佳志（Dong Jiazhi音譯）是成都一所電氣工程學院的同學，兩人入侵眾多受害者的電腦系統，並竊取價值數億美元的商業機密、智慧財產權以及其他重要商業資訊。

「今年1月到3月期間，李曉宇試圖找出位於馬里蘭州麻薩諸塞幾家公司的電腦網路漏洞。」司法部指出，他們也鎖定加州企業的電腦網路，試圖找到有關新冠肺炎疫苗和藥物的資訊。起訴書也提到，兩人從全球電腦竊取了數兆位元組資料，包括美國、英國、德國、澳洲及比利時等地的電腦都遭殃。

多國商業機密遭駭

根據《雅虎財經》報導，根據美國司法部在7月7日公開的訴狀，李曉宇和董佳志兩人是中國國安部（MSS，類似美國中央情報局CIA）的承包商，國安部提供如何鎖定目標和蒐集情資所需的資訊，利用軟體弱點駭進電腦，對象包括香港抗議人士、西藏精神領袖達賴喇嘛辦公室，以及一個中國基督教非營利機構。

除了美國之外，李曉宇和董佳志也對澳洲、比利時、德國、日本、立陶宛、荷蘭、西班牙、南韓、瑞典及英國的高科技公司發動駭客攻擊，針對的產業包括高科技製造業、醫療設備、土木和工業工程、商業、教育和遊戲軟體、太陽能、製藥和國防。已知有8間公司被盜取商業機密，這些機密可讓競爭者竊佔市場優勢。

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