快訊

蘇震清曾住印尼峇里島Villa 同行台商被遊說買地投資未成

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國務院回應關閉陸總領館事件：保護美國智財權

聯合報 / 編譯莊蕙嘉／即時報導
美國國務院22日發表聲明，稱關閉中國大陸休士頓總領事館的決定「目的在保護美國智慧財產權」，或與美國司法部起訴兩名中國大陸駭客有關。圖／取自法新社
美國國務院22日發表聲明，稱關閉中國大陸休士頓總領事館的決定「目的在保護美國智慧財產權」，或與美國司法部起訴兩名中國大陸駭客有關。圖／取自法新社

美國國務院22日發表聲明，稱關閉中國大陸休士頓總領事館的決定「目的在保護美國智慧財產權」，或與美國司法部起訴兩名中國大陸駭客有關。

美方21日下令中國大陸休士頓總領事館必須在72小時內關閉，期限為當地時間24日下午4時，陸方人員在館外急燒大量文件，濃煙一度引來當地警消關切。

司法部21日宣布已起訴中國大陸公民李曉宇（Li Xiaoyu，音譯）及董佳志（Dong Jiazhi，音譯），指控兩人參與為期數年的網路間諜行動，竊取武器設計、藥品資訊、軟體原始碼及其他情報。

起訴書指出，兩人為大陸國家安全部承包商，國安部提供駭客入侵重要軟體漏洞的資訊，從全球各地的電腦竊取資料，包括美國、英國、德國、澳洲及比利時等國。駭客攻擊目標包括香港抗議人士，西藏精神領袖達賴喇嘛辦公室及一個中國基督教非營利機構。

駭客 司法

延伸閱讀

美突要求72小時撤離 陸休士頓總領事館人員急燒文件

中共駐休士頓總領館火警 疑在燒毀文件

陸外交部證實：美國要求72小時內 關閉陸駐休士頓總領館

美要求陸駐休士頓領事館72小時撤離 陸環時總編：瘋了

相關新聞

美國務院回應關閉陸總領館事件：保護美國智財權

美國國務院22日發表聲明，稱關閉中國大陸休士頓總領事館的決定「目的在保護美國智慧財產權」，或與美國司法部起訴兩名中國大陸...

阿拉斯加發生規模7.8強震！深度10公里 發布海嘯警報

美國地質調查局（USGS）在今日下午兩點12分，測到阿拉斯加南部海域發生芮氏規模7.8強震，震源深度為10公里，震央位於...

竊取疫苗研發機密 中國駭客遭美起訴

新冠疫苗不只打研發戰，還引爆駭客戰！美國21日起訴兩名中國駭客李曉宇和董佳志，指控他們為北京當局從11個國家的西方企業發動駭客攻擊，試圖竊取包括新冠肺炎疫苗研究資料在內等商業機密，包括香港抗議人士、達賴喇嘛辦公室，甚至基督教非營利機構都遭到駭客入侵。

烏克蘭公車遭挾持 總統配合歹徒怪要求 13人質獲救

烏克蘭盧茨克市一名聲稱身上帶有炸彈的男子21日挾持一輛上頭有13名人質的公車。所幸在烏克蘭總統澤倫斯基配合歹徒的要求，呼籲全國民眾觀看2005年電影地球上的生靈（Earthlings）後，公車上全部人質皆被安全釋放。

歐盟史上最大振興 7500億歐元紓困 吵90小時「火爆」拍板

英國每日郵報報導，歐盟布魯塞爾峰會歷經四天艱苦談判才達成協議，這場峰會長達90多小時，是歐盟史上氣氛最火爆的峰會，法國總統馬克宏一度因失去耐心而捶桌，德國總理梅克爾則曾拂袖而去。

失業世代！南韓166萬青年畢業即失業　危機史上最嚴重

最新數據顯示，南韓正面臨史上最嚴重失業危機，以今年5月為基準，共有166萬畢業生找不到工作，畢業即失業。

英倫女歌手發文惹爭議 涉激進民族主義

英倫頂級女歌手杜娃爭議發言，涉及巴爾幹半島的激進民族主義！推特近6000萬人追蹤的中低音女神杜娃，22日於推特上傳一張「大阿爾巴尼亞」地圖引起爭議，該地圖是阿爾巴尼亞激進民族主義者常用的，意在併吞鄰近阿民族的國家的理念，雖然杜娃解釋，出身科索沃的她只是以有阿民族血液為榮，並希望祖國科索沃能出現在Apple平台的地圖上而已，但仍遭到眾多抨擊。

掐下游國水源命脈 衣國大壩爭端未解

爭議不斷的衣索比亞大壩終於開始運作，不過埃及、蘇丹仍要求繼續協商！衣國首相阿比21日宣布，他與埃及、蘇丹就大壩問題達成初步共識，不過埃及總統塞西、蘇丹首相阿巴斯仍要求衣國在「關鍵性問題」，例如旱期大壩如何運作等問題繼續協商。埃及、蘇丹擔心，衣國建完大壩將會影響2個下游國家的供水穩定。

中國海警船連續百日航行釣島 日方嚴正抗議

中國海警船到今天為止，已連續100天在釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）周邊海域航行，這是從日本政府2012年「國有化」釣魚台...

烏克蘭公車武裝挾持！人質危機...總統被要脅推薦紀錄片

「如果總統不幫推瓦昆．菲尼克斯（Joaquin Phoenix）的片子，我就自爆！」烏克蘭西部大城魯特斯克周二驚傳一起重大的人質危機。一名44歲的武裝男子持步槍與炸彈，挾持了一輛巴士與車上的16人。過程中，該男透過社群網路狂發訴求並監控實況，甚至數度向包圍的警察開槍、投擲手榴彈，險些擊斃出面談判的全國警務次長。全案透過媒體驚動烏克蘭全國，最後更迫使總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）親自致電歹徒，並同意作案者的其中一項訴求——以總統之尊，宣傳好萊塢影帝瓦昆．菲尼克斯旁白的動保紀錄片《地球上的生靈》——最後，烏克蘭總統官方臉書針的發出了一部6秒的「好片必看」宣傳短片，挾持巴士的歹徒也依約投降，無傷釋放所有人質...但總統公開配合「恐怖份子」的要脅指示，猶如影集《黑鏡》的真實情節究竟誰對？誰錯？

美準航母燒好慘 共軍少了天敵印太戰略還靠得住？

美軍兩棲攻擊艦「好人理查號」12日因不明原因爆炸起火，火勢兇猛連燒4天才被撲滅，雖未造成人員死亡，但這艘外型類似航空母艦的「準航母」受損嚴重，影響美國海軍部署F-35戰機進度，美軍太平洋艦隊未來多年戰力都將受到衝擊。

中美關係有多糟？中駐美大使坦言：現在連對話都沒有

中美關係有多糟？中國駐美大使崔天凱昨天坦言，「現在連對話都沒有，應該說是很不正常的情況」

熱門新聞

史上最火爆！歐盟25兆紓困拍板 馬克宏捶桌、梅克爾拂袖而去

阿拉斯加發生規模7.8強震！深度10公里 發布海嘯警報

母親染疫遭隔離...巴勒斯坦男每夜爬窗 陪伴她到生命盡頭

北韓飢荒金正恩拋新建議！ 人民可靠吃烏龜肉跟減肥藥

波特蘭市區裸女對員警張開雙腿示威 照片網路瘋傳

美國務院回應關閉陸總領館事件：保護美國智財權

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。