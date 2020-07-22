美國務院回應關閉陸總領館事件：保護美國智財權

「如果總統不幫推瓦昆．菲尼克斯（Joaquin Phoenix）的片子，我就自爆！」烏克蘭西部大城魯特斯克周二驚傳一起重大的人質危機。一名44歲的武裝男子持步槍與炸彈，挾持了一輛巴士與車上的16人。過程中，該男透過社群網路狂發訴求並監控實況，甚至數度向包圍的警察開槍、投擲手榴彈，險些擊斃出面談判的全國警務次長。全案透過媒體驚動烏克蘭全國，最後更迫使總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）親自致電歹徒，並同意作案者的其中一項訴求——以總統之尊，宣傳好萊塢影帝瓦昆．菲尼克斯旁白的動保紀錄片《地球上的生靈》——最後，烏克蘭總統官方臉書針的發出了一部6秒的「好片必看」宣傳短片，挾持巴士的歹徒也依約投降，無傷釋放所有人質...但總統公開配合「恐怖份子」的要脅指示，猶如影集《黑鏡》的真實情節究竟誰對？誰錯？

2020-07-22 12:47