聽新聞
test
0:00 / 0:00
美國務院回應關閉陸總領館事件：保護美國智財權
美國國務院22日發表聲明，稱關閉中國大陸休士頓總領事館的決定「目的在保護美國智慧財產權」，或與美國司法部起訴兩名中國大陸駭客有關。
美方21日下令中國大陸休士頓總領事館必須在72小時內關閉，期限為當地時間24日下午4時，陸方人員在館外急燒大量文件，濃煙一度引來當地警消關切。
司法部21日宣布已起訴中國大陸公民李曉宇（Li Xiaoyu，音譯）及董佳志（Dong Jiazhi，音譯），指控兩人參與為期數年的網路間諜行動，竊取武器設計、藥品資訊、軟體原始碼及其他情報。
起訴書指出，兩人為大陸國家安全部承包商，國安部提供駭客入侵重要軟體漏洞的資訊，從全球各地的電腦竊取資料，包括美國、英國、德國、澳洲及比利時等國。駭客攻擊目標包括香港抗議人士，西藏精神領袖達賴喇嘛辦公室及一個中國基督教非營利機構。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言