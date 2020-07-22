歐盟史上最大振興 7500億歐元紓困 吵90小時「火爆」拍板

英國每日郵報報導，歐盟布魯塞爾峰會歷經四天艱苦談判才達成協議，這場峰會長達90多小時，是歐盟史上氣氛最火爆的峰會，法國總統馬克宏一度因失去耐心而捶桌，德國總理梅克爾則曾拂袖而去。

馬克宏捶桌 梅克爾拂袖而去

新冠肺炎疫情造成二戰後歐洲最大經濟危機，歐洲聯盟領袖21日通過劃時代的振興方案，總額7500億歐元（約8648億美元），是歐盟最大規模紓困案，協助受到重創的成員國提振經濟。

法國和德國原本提議，從7500億歐元振興基金中，提撥5000億歐元作為不必償還的補助金，幫助受疫情重創的成員國。不過，自稱為節儉國家的荷蘭、瑞典、丹麥、奧地利與芬蘭反對，認為不必償還的金額占比太高，應該調降為3750億歐元，加上附帶條件「任一成員國有權否決其他成員國申請補助金」。

馬克宏曾在會上嚴詞批評為了打電話而離開會議室的奧地利總理庫爾茨，還指責「節儉國家」之首、荷蘭總理呂特就像多次在歐盟峰會中唱反調的英國前首相卡麥隆。據報導，馬克宏譏諷說，呂特的行為讓他想起卡麥隆因為英國脫歐而「下場很慘」。

19日的晚宴因為節儉國家拒絕讓步而氣氛緊張。兩名外交官透露，馬克宏20日凌晨失去耐心，氣憤捶桌。波蘭總理莫拉維茨奇也抱怨節儉國家「自大又小氣」，只顧自己的利益。

梅克爾18日晚間因為對談判陷入僵局感到失望，一度拂袖而去離開會議室。

義大利與西班牙等國則主張，不必償還的補助金不應少於4000億歐元。經過徹夜協商後，歐盟決定將金額降為3900億歐元，義大利與西班牙是最大受益者。據說歐盟承諾，將把節儉國家對歐盟的預算貢獻額部分退還。