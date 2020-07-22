烏克蘭公車遭挾持 總統配合歹徒怪要求 13人質獲救
烏克蘭盧茨克市一名聲稱身上帶有炸彈的男子21日挾持一輛上頭有13名人質的公車。所幸在烏克蘭總統澤倫斯基配合歹徒的要求，呼籲全國民眾觀看2005年電影地球上的生靈（Earthlings）後，公車上全部人質皆被安全釋放。
路透報導，警方表示，這名歹徒威脅要炸掉公車並引爆另一個在市裡鬧區的炸彈。在與警方對峙12小時之後，事件平安落幕，男子遭到逮捕，人質全都平安獲救。
為了確保人質獲釋，澤倫斯基說，他與歹徒談了7至10分鐘並同意他的要求之一，就是宣傳電影「地球上的生靈」。
澤倫斯基表示，他說服歹徒先釋放包括一名孕婦的三名人質。他說，「我們同意他先釋放三個人，接著我會錄製一段影片」。澤倫斯基隨後在臉書發布影片表示，「大家應該觀看2005年電影地球上的生靈（Earthlings）」，但該影片後來被刪除。
, 2005 , : pic.twitter.com/ZG73cQbR7E— (@dimsmirnov175) July 21, 2020
澤倫斯基可以選擇對公車發動突擊，但不想冒著人質受到攻擊的風險。在與警方對峙超過12小時之後，烏克蘭警方出動裝甲車，聲東擊西攻堅成功，平安救出了其他10名人質。
烏克蘭內政部長艾娃科夫（Arsen Avakov）表示，這名歹徒有前科；烏國國家安全局（Sluzhba Bezpeky Ukrayiny）也指出，歹徒過去也散播「很極端的想法」。
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