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烏克蘭公車遭挾持 總統配合歹徒怪要求 13人質獲救

世界日報 / 編譯胡夢瑋／綜合21日電
裝甲車攻堅，烏克蘭公車挾持人質案落幕無人傷。圖／法新社
裝甲車攻堅，烏克蘭公車挾持人質案落幕無人傷。圖／法新社

烏克蘭盧茨克市一名聲稱身上帶有炸彈的男子21日挾持一輛上頭有13名人質公車。所幸在烏克蘭總統澤倫斯基配合歹徒的要求，呼籲全國民眾觀看2005年電影地球上的生靈（Earthlings）後，公車上全部人質皆被安全釋放。

路透報導，警方表示，這名歹徒威脅要炸掉公車並引爆另一個在市裡鬧區的炸彈。在與警方對峙12小時之後，事件平安落幕，男子遭到逮捕，人質全都平安獲救。

為了確保人質獲釋，澤倫斯基說，他與歹徒談了7至10分鐘並同意他的要求之一，就是宣傳電影「地球上的生靈」。

澤倫斯基表示，他說服歹徒先釋放包括一名孕婦的三名人質。他說，「我們同意他先釋放三個人，接著我會錄製一段影片」。澤倫斯基隨後在臉書發布影片表示，「大家應該觀看2005年電影地球上的生靈（Earthlings）」，但該影片後來被刪除。

澤倫斯基可以選擇對公車發動突擊，但不想冒著人質受到攻擊的風險。在與警方對峙超過12小時之後，烏克蘭警方出動裝甲車，聲東擊西攻堅成功，平安救出了其他10名人質。

烏克蘭內政部長艾娃科夫（Arsen Avakov）表示，這名歹徒有前科；烏國國家安全局（Sluzhba Bezpeky Ukrayiny）也指出，歹徒過去也散播「很極端的想法」。

裝甲車攻堅 烏克蘭公車挾持人質案落幕無人傷。圖／路透社
裝甲車攻堅 烏克蘭公車挾持人質案落幕無人傷。圖／路透社

人質 烏克蘭 公車

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