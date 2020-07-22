英倫女歌手發文惹爭議 涉激進民族主義

英倫頂級女歌手杜娃爭議發言，涉及巴爾幹半島的激進民族主義！推特近6000萬人追蹤的中低音女神杜娃，22日於推特上傳一張「大阿爾巴尼亞」地圖引起爭議，該地圖是阿爾巴尼亞激進民族主義者常用的，意在併吞鄰近阿民族的國家的理念，雖然杜娃解釋，出身科索沃的她只是以有阿民族血液為榮，並希望祖國科索沃能出現在Apple平台的地圖上而已，但仍遭到眾多抨擊。

英倫歌手杜娃陷爭議

英倫24歲女歌手杜娃是新生代最受歡迎的歌手之一，她的推特和IG分別有近6000與5000萬追蹤人數，個人音樂領域上的造詣更是一絕，15年一出道就以連續單曲攻佔音樂串流平台Spotify，有將近2億次點播，同年囊括所有最佳新人（NME、葛萊梅等）。至今僅出道5年，杜娃就成為全英音樂獎史上首位獲得全提名歌手，同時獲得葛萊美獎雙提名，英國歌手個人資產榜上，僅次於紅髮艾德和天后愛黛兒。

但擁有極高社群影響力的杜娃，22日卻因為發文釀出極大爭議，根據《BBC》報導，流有阿爾巴尼亞血液、祖國在科索沃的杜娃，貼出一張帶有「大阿爾巴尼亞」標誌的貼文，裡面包含阿爾巴尼亞雙頭鷹標誌與地圖，杜娃甚至配上文字Autochonous（土生土長的）。

涉及激進民族主義

杜娃的貼文馬上遭到抨擊與激進阿爾巴尼亞民族主義有關，該主義所表達的意識形態是「阿爾巴尼亞民族一體」，也就是杜娃貼出的地圖，該地圖包含阿爾巴尼亞、科索沃、甚至是鄰國北馬其頓、蒙特內哥羅等。

雖然杜娃隨即發文澄清表示，自己只是希望在Apple音樂串流平台上能增加科索沃，希望自己美麗的祖國能獲得更多人知，並同時強調以阿爾巴尼亞裔為榮，並沒有激進民族主義的想法，但仍遭到普遍網友抨擊，認為曾經身為科索沃難民的杜娃，怎麼可能不明白該地圖的意義，甚至，在該地圖上的科索沃也被併吞在大阿爾巴尼亞內。

事實上，巴爾幹地區的歷史更加複雜，除了本次陷入爭議的大阿爾巴尼亞主義之外，還有大塞爾維亞主義，科索沃夾在這兩國之間，在2008年才從塞國獨立出去的，不只大阿爾巴尼亞主義想著民族一體，塞爾維亞至今也常對科索沃高喊「你們屬於我們的領土」，在國際認知上，塞國與俄國都站在不認可科索沃主權的一方。

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