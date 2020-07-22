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掐下游國水源命脈 衣國大壩爭端未解

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
衣國首相阿比（圖中）近日宣布，衣國大壩問題與蘇丹、埃及達成初步共識，將開始注水。但埃及與蘇丹領導人仍要求衣國繼續協商大壩運作模式。（克里姆林宮）
衣國首相阿比（圖中）近日宣布，衣國大壩問題與蘇丹、埃及達成初步共識，將開始注水。但埃及與蘇丹領導人仍要求衣國繼續協商大壩運作模式。（克里姆林宮）

爭議不斷的衣索比亞大壩終於開始運作，不過埃及蘇丹仍要求繼續協商！衣國首相阿比21日宣布，他與埃及、蘇丹就大壩問題達成初步共識，不過埃及總統塞西、蘇丹首相阿巴斯仍要求衣國在「關鍵性問題」，例如旱期大壩如何運作等問題繼續協商。埃及、蘇丹擔心，衣國建完大壩將會影響2個下游國家的供水穩定。

大壩啟動達初步共識

根據《半島電視台》報導，阿比並沒有向外說明協商的詳細內容，雖然會後談判的3個當事國都說會議充滿了成果，但是在關鍵性問題上還要繼續協商。阿比在聲明中還還附上衣索比亞復興大壩的衛星空照圖，這個花了46億美金建造的大壩開始注水，因為今年雨量多的緣故，水位達到建壩以來的新高。

衣索比亞希望透過復興大壩，振興該國長年疲弱的經濟，讓1000萬人脫離貧窮並向外輸出水力發電。可是這對埃及、蘇丹位於下流約1億多的人口造成水源供給中斷的威脅。雖然兩國曾向衣國表達不滿，但後來非洲聯盟與南非總統拉馬佛沙介入調停下，態度才勉強軟化。

關鍵問題仍膠著

埃及政府發言人在衣國發布聲明後也表示，總統塞西「迫切」希望解決爭議問題，衣國不能只顧自家發展而以鄰為壑。蘇丹首相阿巴斯受訪時也表示，希望大壩可以被合理及公平的使用，未來他也希望繼續協商，針對配水、旱季運作模式等關鍵問題進行討論。

《以色列時報》分析，埃及與蘇丹不滿的點在於，衣索比亞在這些關鍵點上仍拒絕妥協，而且很多大壩的管理準則都沒有說清楚。連遠在天邊美國川普政府也希望幫忙協調，可是進階爭議問題也無法成功讓當事國建立共識。

牛津大學環境變遷專家惠勒分析，除了缺水爭議外，埃及與蘇丹潛在擔心的還有區域國力的消長，如果衣索比亞因為大壩發展很好而崛起，權力分配改變下，容易讓區域局勢陷入動盪、更容易發生紛爭。

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