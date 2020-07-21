周刊公布民調結果 近半數德國民眾希望「疏遠中國」

這項由《明鏡周刊》委托、民調機構Civey進行的調研總共收集了約3000份問卷，時間跨度為今年4月20日至7月19日。問卷只有一個問題：「您希望德國採取怎樣的對華政策？」

回答「顯著疏遠」以及「傾向於疏遠」的民眾比例分別為21.9%與24.5%，合計46.4%。30.9%的受訪者認為應當保持現狀。選擇「傾向於親近」以及「顯著親近」的受訪者比例則分別只有11%以及7.3%，合計18.3%。

民調機構Civey從2017年9月起就跟蹤這一問題。數據顯示，2017年秋天至2018年秋天，認為應當「疏遠」德中關系的德國人比例一直徘徊在20%左右，當時的主流民意是「親近中國」或者「保持現狀」，比例分別都接近40%。2018年底之後，德國民意出現了明顯轉變：要求「疏遠中國」的民眾比例開始穩步上升，「親近派」以及「現狀派」佔比則都開始穩步下降。到了2019年10月，「疏遠派」比例首次成為了主流意見，突破了1/3，超過了其他兩派。而從2019年10月至今，選擇「保持現狀」的德國民眾比例一直徘徊在30%上下，「疏遠派」比例則繼續攀升至現在的46.4%，「親近派」則一路下跌至18.3%。

華為、香港問題拉低民眾對華好感度

2018年底，是否允許電信設備行業巨頭華為參與德國5G網路建設的爭論開始走向前台；同期，德國輿論也開始日益激烈地爭論是否要限制中國企業在歐洲市場的投資。2019年春天，中國的「一帶一路」倡議甚至吸引了西方七國成員義大利的加入，引發了德國各界的高度警覺。《明鏡周刊》在其報道中指出，導致德國民眾對華立場加速逆轉的關鍵則是2019年夏天起不斷激化的香港問題，「北京對香港越是干涉，德國民意要求採取更強硬對華政策的比例就越是高。」

目前，德國聯邦政府仍然在香港等有關中國人權的議題上採取十分謹慎的態度。7月初，德國出任歐盟輪值主席國後，梅克爾總理發表講話稱，與中國的關係「既包含緊密的貿易聯結，也包含迥異的社會政治觀念，以及人權、法治理念上的不同」。梅克爾強調，儘管原定今年9月舉行的歐中萊比錫峰會不得不延期，但是仍將尋求「繼續與中國進行開放的對話」。要求對中國採取強硬立場的聲音幾乎只來自在野黨，包括總理梅克爾、外長馬斯(Heiko Maas)在內的德國政府要員則都認為，擔任歐盟輪值主席國期間不宜採取強硬對華政策，因為這「一方面難以對中國政府產生影響，另一方面則有分裂歐盟之風險」。

中國和美國誰更爛？

值得一提的是，民調機構Civey還長期就「您希望德國採取怎樣的對美政策？」進行調研。要求「疏遠美國」的德國民眾比例近年來始終超過50%，今年6月以來甚至逼近了60%；而認為應當「維持現狀」以及「親近美國」的德國人比例則分別都在20%左右徘徊。

該機構「中國和美國誰才是德國更可靠的政治夥伴」之問題，近年來選擇「中國」的比例也始終高於「美國」；雖然兩者之間的差距去年起就不斷縮小，但是今年4月中旬至7月中旬的最新一輪問卷中，選擇「中國」的德國人依然有30.1%，顯著高於選擇「美國」之比例(20.3%)。

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