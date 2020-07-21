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影／自己送上門！羚羊走向埋伏中的獵豹 下秒淪為大餐

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
南非馬拉馬拉狩獵保留區（MalaMala Game Reserve）日前就被人目擊，一頭羚羊「自找死路」主動走向埋伏中的三頭獵豹。畫面翻攝：LatesSightings.com
南非馬拉馬拉狩獵保留區（MalaMala Game Reserve）日前就被人目擊，一頭羚羊「自找死路」主動走向埋伏中的三頭獵豹。畫面翻攝：LatesSightings.com

大自然的世界時而令人驚奇，時而令人感到殘酷。南非馬拉馬拉狩獵保留區（MalaMala Game Reserve）日前就被人目擊，一頭羚羊「自找死路」主動走向埋伏中的三頭獵豹，最終來不及逃跑淪為大餐，全程被當地觀光團拍下。

保留區巡護員提利（Michael Tilley）告訴LatesSightings.com，前一天傍晚看到三隻獵豹出沒，他和另外2位同僚就決定，隔天一早要帶遊客去尋找牠們的蹤跡。

提利等人開上將近一小時左右的車，最後在馬拉馬拉機場以南一處地點發現正在休息的1隻母豹和2隻近成年幼豹。他們先看著幼豹梳理和玩耍，再跟著牠們一路朝更南方活動，最後停在一處黑斑羚聚集的區域附近。

現場影片可見，3隻獵豹就在一處白蟻丘後方埋伏，前方草原則是一群黑斑羚。其中一隻黑斑羚脫隊，竟然直接朝著白蟻丘走過來，渾然不知自己已成了掠食者目標。

由於當時吹著強烈的南風，加上白蟻丘又遮掩獵豹的身影，當3隻獵豹發難時，雙方就只相距約3公尺，這頭雌黑斑羚已來不及拉開距離，只跑了大約100公尺就被追上，淪為獵豹的大餐。目擊全程的觀光客則吹起口哨、為獵豹喝采。不過提利表示，最後的贏家不是獵豹，因為後來一頭公獅將牠們趕走，獨自享用吃剩的羚羊，「馬拉馬拉就是如此瘋狂」。

由於當時吹著強烈的南風，加上白蟻丘又遮掩獵豹的身影，當3隻獵豹發難時，雙方就只相距約3公尺，這頭雌黑斑羚已來不及拉開距離，只跑了大約100公尺就被追上，淪為獵豹的大餐。畫面翻攝：LatesSightings.com
由於當時吹著強烈的南風，加上白蟻丘又遮掩獵豹的身影，當3隻獵豹發難時，雙方就只相距約3公尺，這頭雌黑斑羚已來不及拉開距離，只跑了大約100公尺就被追上，淪為獵豹的大餐。畫面翻攝：LatesSightings.com

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