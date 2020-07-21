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北京監控延伸到澳洲 警方命中國大陸女刪推特

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在墨爾本的Zoo（化名）今年4月23日突然接到父親從中國用微信撥來的一通電話，她接起來後，父親打開視訊，慌慌張張的逼問她有沒有在推特上註冊了一個名為「習近平」的帳號。圖／德國之聲中文網
在墨爾本的Zoo（化名）今年4月23日突然接到父親從中國用微信撥來的一通電話，她接起來後，父親打開視訊，慌慌張張的逼問她有沒有在推特上註冊了一個名為「習近平」的帳號。圖／德國之聲中文網

人在墨爾本的Zoo（化名）今年4月23日突然接到父親從中國用微信撥來的一通電話，她接起來後，父親打開視訊，慌慌張張的逼問她有沒有在推特上註冊了一個名為「習近平」的帳號。

她驚覺父親人正在中國南方城市的一個警察局，而身旁的警察不斷要求父親逼Zoo交出推特的帳號密碼。她父親說：「把推特的賬號密碼發給我。然後，這個它們到時候把這銷掉。」警察不斷在父親旁邊強調，他們追蹤到名為「習近平」的推特帳號發了幾個污蔑習近平的推文，但在對話中，Zoo堅決否認她發過類似的內容，強調自己十分熱愛習近平，且她父親是專門研究習近平思想的知識份子。

但警察卻稱，他們追蹤到該帳號的登入IP是在澳洲，但Zoo持續堅稱她的帳號應該是被在澳洲的人給盜了。接著警察又要求Zoo的父親叫她把使用的郵箱地址發給警察，但她仍持續反抗，堅稱自己只有使用QQ郵箱。

在大學教授中國黨史與習近平思想的父親邊問邊說：「你千萬別給人家利用，千萬千萬別給人家當炮灰了。習總書記是多好的一個領路人。」自稱是胡警官的人在旁邊也不斷試圖說服Zoo，要她想辦法找到自稱被盜了帳號的密碼。

胡警官説：「我跟你講，你不管是不是你朋友發的，還是你本人發的，首先你要記住，妳是中華人民共和國公民。我講實在話，你雖然人在那邊，但你還是受我們中華人民共和國法律，管轄範圍之內，知道吧？」

警官接著開始態度強硬的逼問Zoo在澳洲的簽證何時到期，並命她回中國後，立即到公安局找他。警官把手機還給Zoo的父親後，Zoo仍試圖向父親保證，推特帳號並非她的，但她父親只是呆滯地盯著鏡頭，冷冷的跟她説：「沒什麼事。再見吧。你把我搞的是...我關掉了啊。」

中國的跨海監控

Zoo告訴德國之聲，她自念書時期便在中國結識了不少在中國推動女權與LGBT的運動人士，但在這些組織的微博陸續被封號後，她在2019年抵達澳洲，並開始參與了當地的一些支持香港「反送中」抗爭的示威活動。

她説：「我到澳洲的第三天就參加這邊的撐香港集會，了解更多與『反送中』相關的真相，但當時國內有些朋友與同學一直轉發支持香港警察的圖，讓我覺得割裂感特別嚴重。」

之後，Zoo也陸續在澳洲主辦了一些活動，包含了一個悼念新冠病毒吹哨者李文亮醫師的活動。她對德國之聲表示，澳洲對她來說是個能自由發聲的地方，她也可以合法自己組織活動。她説：「在中國表面上是合法，但只要你集會或在牆上貼傳單都會被抓起來。但澳洲有言論自由，我可以為自己所代表的群體以及想表達的理念發聲。」

「親情被公權力破壞」

自從四月底被家鄉公安要求交出推特帳號與密碼後，Zoo説當地國保一次次威脅他的家人，這也迫使她決定公開事發經過。

適逢六四天安門事件的31周年時，Zoo在六四學生領袖周鋒鎖的邀請下，參與了線上舉辦的紀念會。家鄉的國保在會議結束後的幾小時，將她的其中一個推特帳號「Horror Zoo」的頁面打印下來，並發給她父親。

她告訴德國之聲：「他們當時告訴我爸這個案件已非常嚴重，所以我爸也開始配合國保，叫我回國自首，我當下因為覺得親情被公權力破壞而感到非常氣憤。我決定把他們約我爸去公安局『喝茶』一事公開。」

Zoo明白，公開遭家鄉國保監控與威脅的細節可能為家人與自己帶來更多的壓力，但她也強調，曝光事件細節便是為了之後都能自由的發聲與露臉。

她説：「我也知道我這些號都是被監控著的，那我這樣高調的宣示意思就是說我以後再也不怕你們了，我就會自由的發聲。」

無法聯繫之後

Zoo向德國之聲坦承，在事件發生以前，她並不打算公開她自己的身份和長相，或者接受媒體採訪。她認為自己是「被命運給推著去做決定」的，所以她感到十分無奈。她説：「我自己什麼心理準備也沒有，我的很多人際關系係跟朋友都在國內，我跟家人也都沒辦法聯系。我原先在澳洲已取得入學許可，但入學計畫也因為這起事件而受到影響。」

Zoo表示，父親叫她回國自首一事也讓她對與家人的關系感到更絕望。她認為，在公權力的壓迫下，家人的人性未能經受住考驗，不過某種層面來說，她認為這也是另類的「解脫」。

她告訴德國之聲：「我小時候一直很懷疑我爸媽到底愛不愛我，現在我不用懷疑，他們就是不愛我，這對我來說也是種解脫。」

雖然她不確定自己何時能返回中國，但對Zoo來說，她仍希望能回到中國，透過實際行動去幫助中國內部需要協助的群體。她説：「我希望可以回去中國，透過拍紀錄片或寫作幫助有需要的人。我認為不要脫離那片土地比較好，因為這樣才能真正幫助到那片土地上的人。」

本文章由德國之聲授權提供】

澳洲 北京 中共 推特 Twitter

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