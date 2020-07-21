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逮捕州長惹民怨 普亭派同黨代理安撫

台灣醒報 / 記者王慶宇╱台北報導
普亭20日指派代理哈巴羅夫斯克州長，是否能平息群眾怒火，仍有待觀察。（photo by Wikimedia）
普亭20日指派代理哈巴羅夫斯克州長，是否能平息群眾怒火，仍有待觀察。（photo by Wikimedia）

莫斯科當局9日曾以謀殺罪名逮捕哈巴羅夫斯克邊疆區州長富爾加爾，20日終派出代理州長就職。儘管當局表示富爾加爾在2004年至2005年間犯下罪行，但其支持者卻認為這是普亭的政治追殺，因此在富爾加爾遭逮捕後發動俄羅斯近年來最大規模的反政府遊行，讓普亭神話出現瑕疵。

打擊反對勢力

根據《路透社》報導，富爾加爾隸屬於自由民主黨，儘管是名義上的反對黨，但其所作所為向來與普亭同調，是忠於莫斯科當局的政黨。但富爾加爾本人在哈巴羅夫斯克享有高人氣，於2018年大幅度擊敗普亭政黨所派出的候選人，成為州長。

普亭先前才成功推動憲政改革，使其能夠再參選兩次，引發國內外的擔憂，認為普亭將加強打擊國內反對勢力。此際發生富爾加爾的逮捕事件，更坐實了外界原本的擔憂。富爾加爾的支持者就在他遭到逮捕後，上街發動連續數日的抗議，要求普亭下台。

末派執政黨接管

《英國廣播公司》指出，莫斯科當局9日派員至哈巴羅夫斯克親自逮捕富爾加爾，並將其押解回莫斯科。富爾加爾被控在2004年至2005年間涉嫌殺害兩名商人，但他本人否認所有指控。若罪名成立，恐面臨無期徒刑。

似乎是為了平息群眾怒火，莫斯科當局近日不但沒有大舉鎮壓哈巴羅夫斯克州的抗議行動，更在20日宣布將由自由民主黨的捷格加廖夫出任代理州長，並未直接讓執政黨的人接管。俄羅斯中選會則表示，將會在2021年9月舉辦州長補選。但因為捷格加廖夫在哈巴羅夫斯克沒有任何選民基礎，民眾是否會買單仍是未知數。

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