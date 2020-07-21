販毒集團展示武力 墨國總統漠視

墨西哥總統表示不該以牙還牙！墨西哥境內販毒集團猖獗，17日時，哈利斯科州新時代販毒集團展示武力的影片甚至被放到社群媒體上瘋傳。對此，墨西哥總統羅培茲歐布拉多於20日表示，不會動用武力打擊販毒集團。而新冠肺炎疫情期間，販毒集團趁機擴展勢力，恐將成為墨西哥境內更加棘手的問題。

避免重蹈覆轍

根據《半島電視台》報導，墨西哥總統羅培茲歐布拉多於17日拜訪哈利斯科州新時代販毒集團的大本營所在之地，該集團於是將展示武力的影片放到網路上大量瘋傳。影片中可見全副武裝的販毒集團成員站在迷彩色的裝甲車旁，蓄勢待發。

對此，羅培茲歐布拉多於20日表示，前總統卡德隆2006年對販毒集團的武力鎮壓導致政府與毒梟間的「毒品戰爭」，他希望避免重蹈覆轍。羅培茲歐布拉多承諾，政府會致力於解決貧窮等問題，從源頭根除販毒集團。不過許多分析師認為，羅培茲歐布拉多的作法只會讓犯罪集團變本加厲，畢竟墨西哥今年前半年的犯罪率已創有史以來新高。

趁疫情擴張勢力

根據《紐約時報》報導，新冠肺炎疫情期間，墨西哥毒梟也沒閒著，他們透過提供物資與實施宵禁擴張己身勢力。不過值得注意的是，有販毒集團會擅自對不遵守規定的居民處以私刑，例如錫那羅亞州就流出販毒集團成員用球棒重擊疑似不遵守隔離規範的居民。

自稱左派份子的羅培茲歐布拉多總統曾承諾，會透過社會福利解決貧窮問題，其中包括提供農夫肥料、發放獎學金給學生等等。不過避免負債的政策讓預算一直下不來，在此同時，販毒集團卻在小型社區提供物資拉攏當地居民，以利未來進行犯罪或招募新血。

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