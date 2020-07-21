埃及將出兵利比亞 北非局勢再升溫

埃及總統塞西獲議會授權將可出兵利比亞，讓利比亞內戰增添更多不確定性！埃及議會近日通過決議，讓塞西可以在國外部署軍隊，這項決議還是在利比亞政府軍與土耳其聲明。外國軍隊不可干擾該國內戰後即刻宣布。埃及在利比亞內戰支持反叛軍國民軍，這也讓利比亞內戰成了西方強權與俄國、埃及等國的代理人戰爭。

埃及形同正式參戰

根據《半島電視台》報導，埃及議會近日授權總統塞西（之前是國防部長）可以在外國動用軍隊，決議中提到，由於埃及邊界的衝突與外國武裝勢力威脅漸增，因此埃及軍隊需要在邊界捍衛國家安全。這也讓積極介入利比亞內戰的土耳其與埃及將可能在戰場正式面對面交戰。

而且埃及的決議是在土耳其與利比亞政府軍共同宣布，希望外國勢力不要再繼續干涉利比亞內戰的聲明後就發出。因此也讓聯合國利比亞特使威廉斯馬上呼籲，各國必須遵守聯合國之前設置的武器禁令，不要資助武器給雙方、以及派軍隊干涉利比亞內戰。

淪為代理人戰爭

由於政府軍近日將戰線拉到關鍵的蘇爾特防線，因此塞西曾對政府軍警告不能動到蘇爾特防線，否則埃及不排除會派兵，但當時政府軍反嗆，埃及如果敢派兵就是對利比亞宣戰，而且他們堅持要哈夫塔率領的國民軍撤離蘇爾特。整起內戰複雜到連卡達的國防部長也加入了與土耳其國防部長、利比亞內政部長的協商。

土耳其、俄國先前就已經派兵進駐利比亞內戰的雙方陣營，而原本不太關心利比亞內戰的美國總統川普，20日也因為擔心俄國對內戰的干涉，與塞西進行熱線對話，希望他可以協助避免利比亞內戰的局勢惡化，雖然埃及看起來並沒有聽美國的話，但是埃及政府發言人稱，美、埃雙方仍希望以內戰停火、避免衝突升溫的角度進行磋商。

《德國之聲》分析，埃及、俄國、阿聯酋都支持哈夫塔，而土耳其、義大利與卡達、聯合國是支持政府軍。原本政府軍一路挨打，不過在土耳其的幫助下，政府軍逐間收復失土，戰局的變化讓外國對利比亞內戰的干涉更加複雜化，整場內戰顯然已經明顯變成「代理人戰爭」。

【更多精采內容，詳見 】