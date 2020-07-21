快訊

台鐵三義后里電車線斷落 雙向列車皆有延誤

鎮壓美國的「聯邦祕密警察」？川普：代替左膠市府維護秩序

聽新聞
test
0:00 / 0:00

埃及將出兵利比亞 北非局勢再升溫

台灣醒報 / 記者于小宜╱台北報導
埃及總統塞西獲得國會授權可在國外動武，增加利比亞內戰的不確定性。（克里姆林宮）
埃及總統塞西獲得國會授權可在國外動武，增加利比亞內戰的不確定性。（克里姆林宮）

埃及總統塞西獲議會授權將可出兵利比亞，讓利比亞內戰增添更多不確定性！埃及議會近日通過決議，讓塞西可以在國外部署軍隊，這項決議還是在利比亞政府軍與土耳其聲明。外國軍隊不可干擾該國內戰後即刻宣布。埃及在利比亞內戰支持反叛軍國民軍，這也讓利比亞內戰成了西方強權與俄國、埃及等國的代理人戰爭。

埃及形同正式參戰

根據《半島電視台》報導，埃及議會近日授權總統塞西（之前是國防部長）可以在外國動用軍隊，決議中提到，由於埃及邊界的衝突與外國武裝勢力威脅漸增，因此埃及軍隊需要在邊界捍衛國家安全。這也讓積極介入利比亞內戰的土耳其與埃及將可能在戰場正式面對面交戰。

而且埃及的決議是在土耳其與利比亞政府軍共同宣布，希望外國勢力不要再繼續干涉利比亞內戰的聲明後就發出。因此也讓聯合國利比亞特使威廉斯馬上呼籲，各國必須遵守聯合國之前設置的武器禁令，不要資助武器給雙方、以及派軍隊干涉利比亞內戰。

淪為代理人戰爭

由於政府軍近日將戰線拉到關鍵的蘇爾特防線，因此塞西曾對政府軍警告不能動到蘇爾特防線，否則埃及不排除會派兵，但當時政府軍反嗆，埃及如果敢派兵就是對利比亞宣戰，而且他們堅持要哈夫塔率領的國民軍撤離蘇爾特。整起內戰複雜到連卡達的國防部長也加入了與土耳其國防部長、利比亞內政部長的協商。

土耳其、俄國先前就已經派兵進駐利比亞內戰的雙方陣營，而原本不太關心利比亞內戰的美國總統川普，20日也因為擔心俄國對內戰的干涉，與塞西進行熱線對話，希望他可以協助避免利比亞內戰的局勢惡化，雖然埃及看起來並沒有聽美國的話，但是埃及政府發言人稱，美、埃雙方仍希望以內戰停火、避免衝突升溫的角度進行磋商。

《德國之聲》分析，埃及、俄國、阿聯酋都支持哈夫塔，而土耳其、義大利與卡達、聯合國是支持政府軍。原本政府軍一路挨打，不過在土耳其的幫助下，政府軍逐間收復失土，戰局的變化讓外國對利比亞內戰的干涉更加複雜化，整場內戰顯然已經明顯變成「代理人戰爭」。

【更多精采內容，詳見

利比亞 埃及 土耳其

延伸閱讀

土耳其急增兵數千 利比亞大戰升溫

水源爭奪戰！衣索比亞大壩疑開始蓄水 埃及嗆不惜動武

我們一家人+／為愛從埃及來台 張莫奪泰拳錦標賽冠軍

富裕精英被指控性侵 埃及再掀MeToo運動

相關新聞

振興旅遊排除東京 日本政府改口檢討補償

日本政府因應疫情推動的振興旅遊方案原訂22日全面上路，但考量東京都疫情升溫，上路前急踩煞車，將東京「排除」適用且不考慮給予補償，但今天又改口會來檢討。

澳洲樂園泛舟4死意外 業者遭訴恐罰近億元

澳洲阿登特休閒旅遊集團（Ardent Leisure Group Ltd）今天表示，昆士蘭州檢方已針對2016年主題樂園...

南韓龍仁物流中心大火延燒2小時 釀5死8傷

韓國京畿道龍仁市一處物流中心今天上午疑似因貨車爆炸引發火警，火勢延燒約2小時，造成5人死亡，8人輕重傷

中國：美煽動東協國家 企圖打造反中聯盟

中國外交官員昨天在一場國際視訊會議指控美國煽動東協國家與中國對抗，企圖打造「反華聯盟」。他呼籲與會東協國家識破美方打「南...

逮捕州長惹民怨 普亭派同黨代理安撫

莫斯科當局9日曾以謀殺罪名逮捕哈巴羅夫斯克邊疆區州長富爾加爾，20日終派出代理州長就職。儘管當局表示富爾加爾在2004年至2005年間犯下罪行...

埃及將出兵利比亞 北非局勢再升溫

埃及總統塞西獲議會授權將可出兵利比亞，讓利比亞內戰增添更多不確定性！埃及議會近日通過決議，讓塞西可以在國外部署軍隊，這項決議還是在利比亞政府軍與土耳其聲明。外國軍隊不可干擾該國內戰後即刻宣布。埃及在利比亞內戰支持反叛軍國民軍，這也讓利比亞內戰成了西方強權與俄國、埃及等國的代理人戰爭。

販毒集團展示武力 墨國總統漠視

墨西哥總統表示不該以牙還牙！墨西哥境內販毒集團猖獗，17日時，哈利斯科州新時代販毒集團展示武力的影片甚至被放到社群媒體上瘋傳。對此，墨西哥總統羅培茲歐布拉多於20日表示，不會動用武力打擊販毒集團。而新冠肺炎疫情期間，販毒集團趁機擴展勢力，恐將成為墨西哥境內更加棘手的問題。

疫情期間更辛勞 英國百萬公部門人員加薪

英國政府今天表示，將替近100萬名公共部門工作人員加薪，升幅在通貨膨脹率以上，以反映他們在疫情期間的貢獻

文在寅砸近4兆元推行「南韓新政」 能挽救企業出走、年輕人失業？

疫情衝擊下，年輕人失業飆升，加上南韓企業紛紛出走，文在寅總統推出「南韓新政」，大手筆投入3.9兆台幣，真的能解決國內就業和企業轉型困境？

東京包圍網？日本第二波疫情爆發中的「GoTo旅之亂」

「東京人不能拿旅遊補助，歧視東京人？」日本政府準備上路的國內旅遊振興補助「Go To旅」（Go Toトラベル），卻因為疫情不減反增、以及東京不斷刷新記錄的感染數字，引發各種批評。在第二波疫情延燒之下，「Go To旅」率先將東京排除，惹出了中央與地方對立、歧視東京的爭議...

邀習近平國是訪問 日民調：逾6成民眾認應取消

有關日本首相安倍晉三邀請中國國家主席習近平以國賓身分到日本進行國是訪問，日本經濟新聞最新民調顯示，有62%的民眾認為應取...

北韓宣稱沒人染疫 卻說正在研發疫苗

北韓表示，正在加入開發新冠肺炎疫苗的競賽。目前這場全球競賽已動用了許多全球最頂尖的醫療人才，而且將耗費數十億甚至數百億美...

熱門新聞

日人不愛安倍口罩 10萬片退回給政府恐遭丟棄

沙盒樹全棵有毒 果實爆炸種子時速200公里如子彈

「明年入社也沒事可做」日航、全日空都宣布停招新人

疫苗研發再報喜 標普今年來翻紅 那指創新高

川普對付北京靠他：出身中國的智囊余茂春

道瓊：若遭歐盟抵制 中國考慮對諾基亞愛立信展開報復

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。