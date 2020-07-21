文在寅砸近4兆元推行「南韓新政」 能挽救企業出走、年輕人失業？

疫情衝擊下，年輕人失業飆升，加上南韓企業紛紛出走，文在寅總統推出「南韓新政」，大手筆投入3.9兆台幣，真的能解決國內就業和企業轉型困境？

南韓企業竟開始不愛國？！6月初，南韓媒體大報《朝鮮日報》報導，我們台灣人一直視之「愛國」「團結心」強的南韓企業，近年來卻有漸漸離開韓國，放眼海外經營的趨勢。

舉例來說，大家所熟知的韓國四大財團之一、樂天LG，其底下的電子部門，就曾計畫於2020年年底，把原先在當地龜尾的六條電視生產線，移出兩條到印尼工廠發展；甚至，大宇商用車的大宇客車，近日也有計畫把在當地的蔚山工廠，也南進遷移到越南工廠的打算。

而看著這幾間著名的韓國企業紛紛「出逃」，讓人們感受到南韓企業主經營的辛苦之外，也看到不穩定的南韓經濟發展，以及就業方向。

為何許多南韓企業選擇紛紛出走呢？究其主因，就是如同韓媒所指出來的「人力CP值」因素。

根據企業主的回饋指出，現今執政的文在寅政府，強推無理的每週52小時工作制，和急劇上調最低工資等反商政策，導致國內經營環境不斷惡化，讓許多韓商不得不離開南韓當地，轉往人力較為便宜的地區設置工廠發展，其中包含早先的中國大陸，現在則是印尼或越南等地。

而這樣的現象，當然也值得我們台灣政府或民間關切，特別是台灣在半導體產業、科技領域的部分，都與南韓有所相疊，且互相競爭。唯有改變國內就業環境、提升員工薪資，甚至訂出一個長遠的計畫，才能把台灣企業的人才或資金留在國內，茁壯發展。

然而，話說回來，因為這一波的韓商逃離潮，加上新冠病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的「後疫情時代」，連帶造成南韓國內失業率飆升。尤其是2020年第二季，南韓年輕人（15～39歲）族群的失業率高達10.3％以上，遠高於全體平均失業率的4.5％以上。

南韓年輕族群失業率

此一險峻現況，也驚動了文在寅政府，更讓文在寅政府於近日（7月14日）發表聲明說，現今政府正在準備推出許多「南韓新政」（K-New Deal），其中包含針對中小企業、失業者，與國內整體經濟市場的紓困方案資金，且短期試圖創造近50萬個工作機會。

這項新政長期的規劃是，在2025年前讓南韓經濟轉型，主要集中在所謂的高科技的醫療、數位與綠色部門（包含綠色環保、綠色智能、綠色產業園區等）發展，預計創造出190萬個工作機會。

為了推行新政，文在寅政府將豪擲人民稅金高達近160兆韓圜（折合新台幣約3.9兆），不可不謂之大手筆。南韓國民儘管質疑其成效，但目前也靜待新政發展效果。

但最引人注意的是，最貼近南韓國民日常「最低時薪」的調漲，恐怕沒讓人民太過滿意了。

台灣媒體或政府向來愛和南韓比較「基本時薪」，不可諱言的是，若不先考慮當地物價，七、八年前南韓狂飆的最低時薪，讓人好不羨慕。

2014年，南韓最低薪資調漲近7.2％、來到5210韓圜，隔年2015年也調漲近7.1％，來到5580韓圜。之後最大的調漲幅度，就是2018年調漲16.4％，一舉將最低時薪突破到7000韓圜大關，來到7530韓圜。2019年也維持10.9％的成長幅度，來到8350韓圜高點。

文在寅大選前曾開出支票，在執政期間與日本相抗衡，2020年要調升國內最低時薪突破1萬韓圜（折合新台幣約263元），但這項政見恐將跳票。

相較過往風光動輒7、8％，抑或雙位數的漲幅，2021年的成長幅度僅剩下1.5％，從2020年最低時薪8590韓圜（折合新台幣約226元）調升至8720韓圜（折合新台幣約229元）。

從最低時薪的成長幅度呈現溜滑梯地大幅萎縮，也讓人擔憂南韓經濟長期發展與政策的穩定性。

看來內外夾擊的韓國企業出走潮，與現今造成國民不甚滿意的最低時薪調漲，不僅成為文在寅「新政」的考慮因素，也將成為對其考驗。

（作者／ 陳慶德 本文出自2020.7.17《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）