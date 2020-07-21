快訊

習近平世代的赤化兒童？從焚書到愛國課本的「紅色深耕」

「明年入社也沒事可做」 日航、全日空都宣布停招新人

文在寅砸近4兆元推行「南韓新政」 能挽救企業出走、年輕人失業？

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
韓國總統文在寅。 美聯社
韓國總統文在寅。 美聯社

疫情衝擊下，年輕人失業飆升，加上南韓企業紛紛出走，文在寅總統推出「南韓新政」，大手筆投入3.9兆台幣，真的能解決國內就業和企業轉型困境？

南韓企業竟開始不愛國？！6月初，南韓媒體大報《朝鮮日報》報導，我們台灣人一直視之「愛國」「團結心」強的南韓企業，近年來卻有漸漸離開韓國，放眼海外經營的趨勢。

舉例來說，大家所熟知的韓國四大財團之一、樂天LG，其底下的電子部門，就曾計畫於2020年年底，把原先在當地龜尾的六條電視生產線，移出兩條到印尼工廠發展；甚至，大宇商用車的大宇客車，近日也有計畫把在當地的蔚山工廠，也南進遷移到越南工廠的打算。

而看著這幾間著名的韓國企業紛紛「出逃」，讓人們感受到南韓企業主經營的辛苦之外，也看到不穩定的南韓經濟發展，以及就業方向。

為何許多南韓企業選擇紛紛出走呢？究其主因，就是如同韓媒所指出來的「人力CP值」因素。

根據企業主的回饋指出，現今執政的文在寅政府，強推無理的每週52小時工作制，和急劇上調最低工資等反商政策，導致國內經營環境不斷惡化，讓許多韓商不得不離開南韓當地，轉往人力較為便宜的地區設置工廠發展，其中包含早先的中國大陸，現在則是印尼或越南等地。

而這樣的現象，當然也值得我們台灣政府或民間關切，特別是台灣在半導體產業、科技領域的部分，都與南韓有所相疊，且互相競爭。唯有改變國內就業環境、提升員工薪資，甚至訂出一個長遠的計畫，才能把台灣企業的人才或資金留在國內，茁壯發展。

然而，話說回來，因為這一波的韓商逃離潮，加上新冠病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的「後疫情時代」，連帶造成南韓國內失業率飆升。尤其是2020年第二季，南韓年輕人（15～39歲）族群的失業率高達10.3％以上，遠高於全體平均失業率的4.5％以上。

南韓年輕族群失業率

此一險峻現況，也驚動了文在寅政府，更讓文在寅政府於近日（7月14日）發表聲明說，現今政府正在準備推出許多「南韓新政」（K-New Deal），其中包含針對中小企業、失業者，與國內整體經濟市場的紓困方案資金，且短期試圖創造近50萬個工作機會。

這項新政長期的規劃是，在2025年前讓南韓經濟轉型，主要集中在所謂的高科技的醫療、數位與綠色部門（包含綠色環保、綠色智能、綠色產業園區等）發展，預計創造出190萬個工作機會。

為了推行新政，文在寅政府將豪擲人民稅金高達近160兆韓圜（折合新台幣約3.9兆），不可不謂之大手筆。南韓國民儘管質疑其成效，但目前也靜待新政發展效果。

但最引人注意的是，最貼近南韓國民日常「最低時薪」的調漲，恐怕沒讓人民太過滿意了。

台灣媒體或政府向來愛和南韓比較「基本時薪」，不可諱言的是，若不先考慮當地物價，七、八年前南韓狂飆的最低時薪，讓人好不羨慕。

2014年，南韓最低薪資調漲近7.2％、來到5210韓圜，隔年2015年也調漲近7.1％，來到5580韓圜。之後最大的調漲幅度，就是2018年調漲16.4％，一舉將最低時薪突破到7000韓圜大關，來到7530韓圜。2019年也維持10.9％的成長幅度，來到8350韓圜高點。

文在寅大選前曾開出支票，在執政期間與日本相抗衡，2020年要調升國內最低時薪突破1萬韓圜（折合新台幣約263元），但這項政見恐將跳票。

相較過往風光動輒7、8％，抑或雙位數的漲幅，2021年的成長幅度僅剩下1.5％，從2020年最低時薪8590韓圜（折合新台幣約226元）調升至8720韓圜（折合新台幣約229元）。

從最低時薪的成長幅度呈現溜滑梯地大幅萎縮，也讓人擔憂南韓經濟長期發展與政策的穩定性。

看來內外夾擊的韓國企業出走潮，與現今造成國民不甚滿意的最低時薪調漲，不僅成為文在寅「新政」的考慮因素，也將成為對其考驗。

（作者／ 陳慶德 本文出自2020.7.17《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

南韓 文在寅 韓國 失業

相關新聞

振興旅遊排除東京 日本政府改口檢討補償

日本政府因應疫情推動的振興旅遊方案原訂22日全面上路，但考量東京都疫情升溫，上路前急踩煞車，將東京「排除」適用且不考慮給予補償，但今天又改口會來檢討。

東京包圍網？日本第二波疫情爆發中的「GoTo旅之亂」

「東京人不能拿旅遊補助，歧視東京人？」日本政府準備上路的國內旅遊振興補助「Go To旅」（Go Toトラベル），卻因為疫情不減反增、以及東京不斷刷新記錄的感染數字，引發各種批評。在第二波疫情延燒之下，「Go To旅」率先將東京排除，惹出了中央與地方對立、歧視東京的爭議...

文在寅砸近4兆元推行「南韓新政」 能挽救企業出走、年輕人失業？

疫情衝擊下，年輕人失業飆升，加上南韓企業紛紛出走，文在寅總統推出「南韓新政」，大手筆投入3.9兆台幣，真的能解決國內就業和企業轉型困境？

邀習近平國是訪問 日民調：逾6成民眾認應取消

有關日本首相安倍晉三邀請中國國家主席習近平以國賓身分到日本進行國是訪問，日本經濟新聞最新民調顯示，有62%的民眾認為應取...

北韓宣稱沒人染疫 卻說正在研發疫苗

北韓表示，正在加入開發新冠肺炎疫苗的競賽。目前這場全球競賽已動用了許多全球最頂尖的醫療人才，而且將耗費數十億甚至數百億美...

川普對付北京靠他：出身中國的智囊余茂春

美國總統川普上任後，華府對北京戰略轉向，最近更將中共政權和中國人民區別看待。美媒披露，出身中國、親歷文革的余茂春是川普政...

抗疫太久心好累 南韓考慮送給國民三連休

南韓國務總理丁世均19日說，為了讓南韓民眾在疫情中稍有喘息空間，考慮將8月17日星期一定為臨時假日，讓民眾連休三天。

塞普勒斯南北分治 疫情藉邊境線傳遞

疫情讓地中海島國塞普勒斯的政治分裂議題，重新躍上國際新聞焦點！塞普勒斯衛生部長約安努20日指出，疫情確診者跨過南北分割線、傳遞疫情，恐成防疫大缺口，這與該島國分裂的政治狀態有關...

連8天抗議！俄國5萬人遊行 聲援被捕遠東邊區首長

俄羅斯早前聲稱遠東哈巴羅夫斯克邊疆區首長弗格涉嫌數起謀殺案，將他逮捕。當地民眾已連續8天上街示威，當地首府哈巴羅夫斯克18日有逾5萬人上街，成為俄國遠東地區近年來最大規模的示威遊行。

「解散國會！」泰國爆反政府示威 2014年政變後最大

新冠疫情衝擊全球，許多泰國青年不滿政府作為，19日晚約有2500人不顧疫情群聚禁令上街示威，是2014年軍事政變以來規模最大抗議活動之一。示威人士批評要求總理帕拉育停止打壓異己，並提出三大訴求：解散國會、終止騷擾異議人士、修正軍方制定的憲法。

加拿大超前部屬？ 疫苗還沒問世先搶購針筒

新冠肺炎肆虐全球，科學家在各國政府全力支持下快馬加鞭研發疫苗，加拿大聯邦政府更早在4月調撥11億加元（約8億美元）研發疫苗，並訂購7520萬個注射器、酒精紙布、膠布繃帶、紗布墊等醫療用品，確保在新冠肺炎疫苗面世後，可以盡速向每名國民提供最少兩劑的疫苗。

金正恩視察發火了！醫院施工草率怒換負責官員

官方媒體今天報導，北韓領導人金正恩視察平壤一間重點醫院興建工地時大動肝火，怒斥工程「草率」，下令撤換負責官員。

熱門新聞

日人不愛安倍口罩 10萬片退回給政府恐遭丟棄

加州奧克蘭倉庫疑遭搶 1台籍女子中槍亡 1男受傷

沙盒樹全棵有毒 果實爆炸種子時速200公里如子彈

4任男友分手後全離奇死亡 她崩潰嘆：我是不祥之人？

美食外送員到公廁上大號 袋子直接放廁所地板引熱議

「明年入社也沒事可做」日航、全日空都宣布停招新人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。