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阿拉伯第一枚火星探測器希望號發射 阿聯人用口罩拭淚

聯合報 / 編譯李京倫／即時報導
阿拉伯聯合大公國第一個火星探測器、也是阿拉伯國家首個火星探測器「希望號」，20日在日本鹿兒島縣成功發射升空。（美聯社）
阿拉伯聯合大公國第一個火星探測器、也是阿拉伯國家首個火星探測器「希望號」，20日在日本鹿兒島縣成功發射升空。（美聯社）

阿拉伯聯合大公國第一個火星探測器、也是阿拉伯國家首個火星探測器「希望號」，20日在日本成功發射，預計將飛行4.935億公里，於2021年2月抵達環火星軌道，阿聯希望屆時以此紀念建國50周年。中國大陸和美國的火星探測器預定本月稍後相繼升空，人類將有三個探測器同時奔向火星。

希望號於日本時間20日清晨6點58分（台灣時間20日清晨5點58分）在日本九州鹿兒島縣「種子島太空中心」，由日本三菱重工業公司H-2A運載火箭發射升空。

阿聯總理兼杜拜邦長穆罕默德親王發推文說：「我們光榮地宣布，希望號火星探測器發射成功。杜拜地面控制中心已收到第一個訊號，探測器成功啟動太陽能板，開始為電池充電。我們前往火星的4億9300萬公里路程就此展開。」

雖然發射時間是阿聯當地淩晨1點58分，仍有大量民眾熬夜透過電視和網路直播觀看發射。在主導這次火星探測任務的杜拜「拉希德太空中心」，身著傳統服飾的阿聯人觀看火箭發射畫面，火箭與探測器成功分離時，他們發出歡呼聲，開始鼓掌，有人用口罩拭淚。

在此之前，只有美國、印度、前蘇聯和歐洲太空總署成功發射環繞火星的探測器。中國大陸準備本月稍晚發射其第一個火星探測器「天問一號」，由軌道衛星、太空船和地面探測車三部分組成，計畫一趟完成環繞、著陸和地面探測三項任務。月底美國「毅力號」探測車將升空，將採集火星岩石和土壤樣本準備送回地球，讓科學家檢驗火星現在和過去是否有生命存在。

希望號重約1350公斤，在杜拜研發，主要任務是觀測火星大氣、氣候與天氣。希望號將在距火星表面2萬至4萬公里的軌道上環繞火星運行，大約每55小時繞火星運行一圈。

在火箭發射後大約一小時，希望號上的太陽能板開始運作，提供通訊與其他系統運作所需的電力。

阿聯火星探索任務主管謝拉夫認為，阿聯「著眼於國家和地區的未來，推進既定計畫」。謝拉夫說，希望號的成功發射向青年發出強有力信息，增強了他們對國家的信心。

火星 太空 杜拜

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阿拉伯世界首次！阿聯火星探測器「希望號」升空

影／「希望號」成功升空！阿聯往火星邁開步伐

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