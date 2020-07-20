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預防火山爆發 紐西蘭推新預警系統

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
紐西蘭科學家為預防懷特島火山爆發的悲劇再發生，已開發出新的預警系統。(photo by wikipedia)
紐西蘭科學家為預防懷特島火山爆發的悲劇再發生，已開發出新的預警系統。(photo by wikipedia)

為預防未來的火山爆發造成悲劇，紐西蘭科學家已開發出新的預警系統。紐西蘭懷特島去年12月發生火山爆發，造成21人身亡，為避免火山爆發再釀悲劇，紐西蘭科學家家已開發新的預警系統，將在可能出現火山爆發前16小時發出警報，降低火山爆發造成的傷亡。

據《衛報》報導，奧克蘭大學博士登普西（David Dempsey）和克羅寧（Shane Cronin）表示，他們的研究可預測火山爆發前的地震活動模式，未來有可望在出現火山爆發前提早發布警報。登普西和克羅寧透過過去的火山噴發數據，找出火山爆發的模式，研究報告顯示，去年懷特島火山是在地震預警17小時後噴發。

據《BBC》報導，登普西和克羅寧說，利用過去懷特島火山的數據，新系統預測了過去5次噴發中的4次，只有1次沒有預測到。目前科學家們現在正在與紐西蘭皇冠研究院（GNS Science）合作，將新的預警系統加入到先前的系統中。紐西蘭皇冠研究院則表示，新的預警系統對原系統有附加價值，但仍有侷限性。

「若使用新系統，懷特島一年內恐有長達1個月的時間要面臨遊客限制令。」但登普西和克羅寧表示也說，這是個需要權衡的問題。去年12月9日紐西蘭懷特島發生火山爆發事件，事件發生時有47人在島上，其中21人不幸遇難。

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