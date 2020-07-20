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塞普勒斯南北分治 疫情藉邊境線傳遞

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導

疫情讓地中海島國塞普勒斯的政治分裂議題，重新躍上國際新聞焦點！塞普勒斯衛生部長約安努20日指出，疫情確診者跨過南北分割線、傳遞疫情，恐成防疫大缺口，這與該島國分裂的政治狀態有關，從1974年政變後就分為南北，南方塞普勒斯是國際承認的唯一主權國，社經水準都高於北方，近期從北方通過聯合國過境口的難民，染疫比率相當高。

難民、疫情過境傳遞

根據《歐洲新聞網》報導，塞普勒斯衛生部長約安努20日警告，近期從北部邊境遷徙到境內的難民裡，攜帶疫情的比率相當高，這些難民並非通通來自北塞普勒斯，甚至包含他國難民，例如上週就有8名敘利亞確診難民，為了前往塞普勒斯，選擇透從北往南的聯合國過境口入境。

約安努表示，邊境不是沒有疫情檢查所，但這些檢查站多位於聯合國設立的180公里緩衝區內，遺憾的是未能完整覆蓋全長301公里的綠線（所謂的南北分裂停火線），而且北邊充滿他國的入境者非常難防。原本過境點關閉3個多月，但在6月底開放後的短短時間內，就傳出多起確診案例，讓原本只有1000多例的塞普勒斯更為緊張。

歷史因素南北分裂

綠線、過境點的存在，得追溯回塞普勒斯1974年以來的南北分裂議題，該國以土耳其裔與希臘裔2大族群為主，塞國1974年原本在希臘軍政府的支持下發起政變，但土耳其以保護土裔為由而出兵打下北部，在聯合國調停後，南、北同意在邊境畫出一條長達301公里的停火線（上述綠線），從此區分為種族不同、意識形態迥異的2大政權，北邊親土、南邊親希。

國際間普遍認同的主權國塞普勒斯是南邊政權，而北邊政權僅土耳其承認（事實就是附庸國），而南邊的社經狀態與生活水平普遍都高於北邊，也讓很多他國難民及北邊居民試圖通過過境點，輾轉入境南邊，這也是本次約安努擔心的，疫情隨難民遷徙而傳遞的破口。

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