連8天抗議！俄國5萬人遊行 聲援被捕遠東邊區首長

俄羅斯早前聲稱遠東哈巴羅夫斯克邊疆區首長弗格涉嫌數起謀殺案，將他逮捕。當地民眾已連續8天上街示威，當地首府哈巴羅夫斯克18日有逾5萬人上街，成為俄國遠東地區近年來最大規模的示威遊行。

華爾街日及紐約時報報導，哈巴羅夫斯克示威者18日大喊口號、高舉海報要求當局釋放弗格，讓他得到公平審訊，有人高叫「莫斯科可恥」、「普亭是賊」、「沙皇下台」等口號。

弗格的支持者不滿克里姆林宮把弗格押往異地接受調查，並認為他被針對是因在2018年的首長選舉中擊敗執政當局屬意的候選人。研究地區政治的分析員彼得羅夫說：「清楚顯示這是政治打壓。他們（政府）在向地方精英表明，如果可就15或20年前的罪行拘捕一名現任首長，他們也可以拘捕任何人。」

分析認為，此事突顯遠東地區對當局的不滿。普亭上周曾派特使到當地嘗試調停，俄羅斯聯邦安全局隨後並宣布瓦解一個恐怖主義陰謀，外界憂慮，當局可能以反恐為由鎮壓示威。

俄羅斯當局早前指控弗格在2004至2005間，涉嫌策畫謀殺兩名商人及企圖謀殺另一人，並將他逮捕後送往莫斯科接受調查。當局下令將他拘留兩個月，直到出庭審訊為止，假若罪成，他將面臨終身監禁。