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「解散國會！」泰國爆反政府示威 2014年政變後最大

世界日報 / 編譯中心╱綜合19日電
泰國總理帕拉育限縮人民自由引發民怨。 路透
泰國總理帕拉育限縮人民自由引發民怨。 路透

泰國爆發反政府示威，抗議民眾與警方發生肢體衝突。 路透
泰國爆發反政府示威，抗議民眾與警方發生肢體衝突。 路透

新冠疫情衝擊全球，許多泰國青年不滿政府作為，19日晚約有2500人不顧疫情群聚禁令上街示威，是2014年軍事政變以來規模最大抗議活動之一。示威人士批評要求總理帕拉育停止打壓異己，並提出三大訴求：解散國會、終止騷擾異議人士、修正軍方制定的憲法。

要求總理停止打壓異己

路透報導，這場示威由社運組織「青年解放」發起，在學生率領下，數千人在曼谷民主紀念碑（Democracy Monument）附近表達一連串訴求，怒嗆總理帕拉育歷時一年的文人政府。警方表示集會未經許可，並與試圖翻越拒馬的示威者發生肢體衝突。

帕拉育6年前擔任陸軍總司令期間，發動政變推翻民選的盈拉政府，並於去年3月舉行國會選舉，帕拉育接著於去年7月15日辭去軍政府最高領袖，宣布軍事統治結束，並續任總理。

不過，帕拉育上台後經濟下滑，人民自由限縮，民怨四起；今年加上疫情衝擊經濟，終於讓擔憂前途的年輕人憤而行動，示威提出三大訴求：解散國會、終止騷擾異議人士、修正軍方制定的憲法。

上月，流亡柬埔寨的泰國知名異議人士萬查勒在金邊當街被擄後人間蒸發；近年來，數名流亡寮國的泰國異議人士遭擄，其中3人陳屍湄公河。今年2月，泰法院更判決解散第二大在野黨「未來前進黨」，年輕人群情激憤，紛紛上街抗議，但示威最後因政府禁聚令戛然而止。

示威者：政府2周內未回應將擴大抗議

此外，示威者也不滿掌權者盡是年邁的前軍事將領，以及君主制度的擁護者。一名學生領袖說：「這是我們的國家，可是，誰的家在德國？」泰王瓦吉拉隆功在德國有房產，早前更傳出帶著一群妃嬪到德國避疫。

示威者當天唱著諷刺政府的饒舌歌，舉標語痛批政府並呼籲廢除嚴苛的「皇家誹謗法」。他們揚言，政府2周內若不回應，將加強抗議力度。

疫情衝擊下，幾十萬名學生9月畢業時恐將面臨失業的窘境；而在觀光、出口皆停擺下，泰國今年經濟預料將重跌10%，重傷中產和勞工階級。

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