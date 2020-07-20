阿拉伯世界首次！阿聯火星探測器「希望號」升空

阿拉伯聯合大公國的火星探測器「希望號」（Hope）日前因為天候不佳2度延後升空，20日順利在日本南部的太空中心發射升空，這是阿拉伯國家對火星的首次太空飛行任務。

阿聯對於設計和製造探測器的經驗雖然有限，不過，阿聯正嘗試只有美國、俄羅斯、歐洲和印度有成功經驗的領域，顯示阿聯對於太空探索的抱負。同時，「希望號」也被視為一種啟發，吸引阿聯及阿拉伯地區更多年輕人於中學和更高的教育中學習科學課程。

現場直播畫面可以看到，載運「希望號」的火箭，於日本時間上午6時58分從種子島太空中心（Tanegashima Space Center）發射升空 。發射成功後不久，火箭製造商三菱重工表示，到目前為止，一切都很成功，希望號預計在發射後56分鐘於太平洋上空與火箭分離。希望號將會環繞火星至少兩年，研究其大氣層和觀測氣候變化。

如果計畫順利，「希望號」計畫飛行近5億公里，在2021年2月抵達火星軌道，正好在太空遙祝阿聯建國50周年。阿聯為此備了六年。「希望號」將圍繞火星飛行一個火星年、即687日，任務目標是要提供火星大氣層的全面天氣動態影像及其他相關數據，幫助地球上的科學家更全面地了解火星的氣候條件。

「希望號」配備三種感測器測量火星大氣的複雜構造，包括用於測量行星塵埃和臭氧的高分辨率多波段相機，還有由美國亞利桑那大學開發、用於測量上下大氣的紅外線光譜儀，第三個感測器是用於測量氧氣和氫氣水平的紫外線光譜儀，重點研究這兩種組成水份的主要元素，如何從火星流失。

自從1960年代以來，已有大多數屬於美國的數十具探測器朝向火星出發。不過有很多不是沒能到的了目的地、就是著陸失敗。