加拿大超前部屬？ 疫苗還沒問世先搶購針筒

新冠肺炎肆虐全球，科學家在各國政府全力支持下快馬加鞭研發疫苗，加拿大聯邦政府更早在4月調撥11億加元（約8億美元）研發疫苗，並訂購7520萬個注射器、酒精紙布、膠布繃帶、紗布墊等醫療用品，確保在新冠肺炎疫苗面世後，可以盡速向每名國民提供最少兩劑的疫苗。

世界各地現正有約20多種新冠肺炎疫苗進行臨床試驗，另有最少140種疫苗處於初步研發階段，專家推測要到明年才能問世應用。不過多國早已迫不急待，英國早前已跟牛津大學及藥廠簽訂1億支疫苗預購合約，日前再斥資5億英鎊（約6.27億美元），向別家藥廠預訂6000萬劑疫苗；美國、法國和德國也已分別預購上億的疫苗。

加拿大如今也跟進，聯邦採購部長阿南德表示，政府已購買25萬個針筒棄置箱。全部醫療裝備將會最遲在10月底前到貨。此外，當局正計畫花10億加元（約7.35億美元）購置醫療裝備，從過往的病毒大流行搶購轉為長遠部署。

大國預購疫苗 小國恐無「藥」可施

不過，樂施會衛生政策顧問馬里奧特警告，發達國家正藉著資助疫苗研究，換取疫苗成功開發後「分餅」的機會，最終可能使疫苗被發達國家買光，其他國家則無法獲得疫苗。非洲聯盟促請全球各國公平分配疫苗，憂慮非洲愛滋病藥物不足的悲劇重演。