英國外相：中國侵犯維吾爾族人權 中國大使：若受制裁必「斷然回應」

英、中兩國19日升高砲火，彼此互批。英國外相藍韜文(Dominic Raab)暗示，因為北京屢次侵犯香港自治權，可能取消與香港的引渡協議，並譴責中方「惡劣粗暴」侵犯新疆維吾爾族人權；中國駐英大使劉曉明則上電視反駁，指維族「集中營」的諸般指控全然不實，倫敦當局若制裁中國，必遭「斷然回應」。

美聯社報導，英、中兩國最新的言詞交鋒，顯露雙方關係緊張急遽升高。倫敦當局最近決定禁止中國科技巨擘華為參與英國5G網路，已進一步損及兩國關係。

藍韜文表示，英國政府已重估與香港的引渡協議，他打算在20日就此一議題發表聲明。

藍韜文接受英國廣播公司(BBC)訪問時表示，雖說英方希望與中國維持良好關係，但諸般報告指責中國針對新疆維吾爾族實施強迫結紮、開設龐大教育營，令倫敦無法袖手旁觀；「態勢很清楚，新疆當地發生惡劣粗暴的侵犯人權」。

中國駐英大使劉曉明也上BBC節目受訪，否認新疆開設集中營，堅稱沒有「所謂的維族人口限制」。面對畫面播映維吾爾人遭遮住雙眼送上列車，劉曉明表示，目前有太多針對中國的「造假指控」。至於中方強制維族女性結紮以減少其人口，劉曉明說「政府沒這條政策」，完全違背事實。

劉曉明進一步指出，維吾爾族人口過去40年一直增加，在新疆「與其他族裔和平、和諧共存」。

劉曉明另表示，北京已做好準備，假如倫敦針對中國任何個別人實施制裁，演變到這種地步，中國肯定會有對等的斷然反應；「大家已見到中、美之間發生的事…我不希望中、美針鋒相對的狀況，也發生在中、英兩國關係。」

劉曉明指出，英國「應該自有獨立外交政策，而非隨美國調子起舞，對付華為」。劉曉明呼應中國外交部發言人的說詞，譴責倫敦與華府勾結而傷害華為，「歧視、壓制、排除中國公司」。