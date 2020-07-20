禁華為 迫於美國壓力？英國找上日本開發5G

英國政府決定禁止華為參與5G網路建置後，據傳英方官員私下向華為透露，這項禁令是迫於美國壓力而為。此外，英國官員透露，日本的NEC和富士通可能取代華為，成為英國5G設備供應商。

英國政府上周宣布，電信商明年起不得採購華為的5G設備，且須在2027年底前完全移除既有的華為設備。英國觀察家報19日報導，英國官員私下向華為表示，禁止英國5G網路使用華為設備的決定，部分是源自美國壓力。報導稱，官員透露給華為的訊息是，若川普總統未能連任、華府反中立場趨緩，未來不無可能重新討論封殺華為的決定。

川普14日在白宮記者會上自稱英國這項決定是他的功勞，還說他將迫使其他國家也拒絕華為。

中國國營媒體警告，北京將報復英國。但華為的反應卻相對和緩，表示希望英國重新考慮，並稱英國這項決定只會延緩數位建設發展並提高成本。

此外，日經新聞19日引述知情人士報導，英國決定禁購及移除華為設備後，已要求日本方面協助提升5G網路的技術和成本效益。

報導說，英國宣布華為禁令後，英國官員16日與日本政府機構的代表會面，包括日本國家安全保障會議、國家資安事件整備與戰略中心，尋求合作。日方也認為，有必要與英國合作開發5G技術。

日本NEC的消息人士透露，該公司已經就供應5G設備一事與英國方面進行「討論」。富士通的消息人士則說，該公司正尋求在歐洲銷售產品的機會。

華為、瑞典愛立信(Ericsson)、芬蘭諾基亞(Nokia)這三家公司控制了全球5G設備近八成市場，NEC和富士通市占率不到百分之一。

一般認為，華為遭英國杯葛後，愛立信和諾基亞將在英國占主導地位，但如果日本公司能滿足英國的品質要求並提供平價產品，日本企業也許能夠擴大在英國的市占率。

英國接洽日商，動機之一是藉由引進日商與愛立信、諾基亞等業者競爭，促使業者提供成本較低的設備供英國電信公司使用。

不過據有線電視新聞網(CNN)分析，英國在5G政策上態度大轉彎加入封殺華為行列，除象徵與中國關係的黃金時代告終外，還凸顯英國似乎不再為平衡與中國關係而對國安議題模棱兩可，改採更接近美國的強硬反中路線。英國可能會追隨川普反中，但也將傷及自身經濟並帶來風險。