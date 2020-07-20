伊朗火災與爆炸頻傳 伊斯法罕省電廠也傳事故

官方的伊朗通訊社報導，伊朗中部伊斯法罕省一座電廠今天發生爆炸，原因為設備故障，所幸沒有人員傷亡。但伊朗近期火災與爆炸頻傳，也有人懷疑是宿敵以色列暗中破壞。

近期火災與爆炸不斷，也讓伊朗境內人士懷疑可能是宿敵以色列在搞破壞。以色列指控伊朗試圖發展核彈，伊朗則堅稱本身的核子計畫完全是為了和平目的。

中央社引述法新社報導，伊斯法罕（Isfahan）電力公司執行董事莫赫塞尼（Said Mohseni）告訴伊朗通訊社（IRNA）：「伊斯法罕省伊斯蘭馬巴德（Islamabad）火力發電廠一個老舊變壓器，今天上午5時左右爆炸。」

莫赫塞尼說，電廠過了約兩小時恢復正常運作，伊斯法罕省供電不受影響。

伊朗各地的軍事與民用設施近幾週頻傳火災與爆炸事故。

首都德黑蘭（Tehran）6月下旬就發生2起爆炸，其中一起發生在軍事用地附近，另一起衛生中心的火災則奪走19人性命。

本月稍早，伊朗南部一座造船廠、德黑蘭南方一座工廠，以及伊朗中部的納坦茲（Natanz）核設施，也分別發生火災或爆炸事故。其中工廠事故奪走2人性命。

伊朗當局形容納坦茲核設施起火是意外，未深入說明細節，隨後又說他們基於「安全理由」不公布事發原因。