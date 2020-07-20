加拿大冰河觀光巴士翻覆 3死數傷
加拿大廣播公司新聞網（CBC News）報導，一輛冰河觀光巴士昨天在南部亞伯達省（Alberta）翻覆，造成3人死亡，多人受傷。
加拿大廣播公司新聞網報導指出，發生事故的是Pursuit公司的觀光巴士，事發當時正在前往亞伯達省賈斯坡公園（Jasper National Park）哥倫比亞冰原（Columbia Icefield）附近的冰川。
報導引述加拿大皇家騎警（Royal Canadian Mounted Police, RCMP）說，車上27名乘客有3人死亡，多人受傷，其中部分傷者傷勢嚴重甚至病況危急，重傷乘客都已由救護直升機分送亞伯達省多家醫院，多名急救人員和消防隊員正趕往現場。
加拿大皇家騎警正在車禍碰撞分析人員的協助下調查事故原因。
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