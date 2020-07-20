歷來最完整 新3D圖公布有助了解大爆炸後宇宙史

天體物理學家今天公布歷來最大型的宇宙3D圖，這是分析400多萬個星系以及能量巨大、超級明亮的類星體後，取得的成果。

加拿大安大略滑鐵盧大學（University ofWaterloo）學者柏希瓦爾（Will Percival）表示，20多年前這項研究計畫展開後，數百名來自世界各地約30個機構的科學家今天終於產出了「宇宙膨脹的完整故事」。

這張3D圖是根據史隆數位天空巡測（SloanDigital Sky Survey, SDSS）「延展重子震盪光譜調查（extended Baryon Oscillation SpectroscopicSurvey, eBOSS）的最新觀測，以及新墨西哥州一座光學望眼鏡在6年間蒐集的數據得來。

由於有大量理論模型以及宇宙微波背景觀測，宇宙大爆炸後新生的宇宙相對而言較廣為人知；星系的研究以及距離測量，則讓人對宇宙在過去數十億年間的膨脹有了更多了解。

但今天披露這張3D圖的美國猶他大學（Universityof Utah）學者道森（Kyle Dawson）表示，在那中間，卻有段「110億年的棘手空白」，透過「5年持續觀測，我們努力填補了那段空白，並利用這些資訊，提出過去十年間宇宙學最重大的一些進展」。

這張3D圖可看到宇宙物質的纖維狀結構，以及纖維狀結構之間的空洞（void），那是宇宙從僅有38萬歲時就有的結構；而在圖中關於60億年前宇宙的部分，研究人員也觀測到了最老和最紅的星系。

他們還說，從圖裡可以看到宇宙在某個時間點開始加速膨脹，這個加速的動作一直持續至今，似乎是因為有暗能量（Dark energy）存在的緣故。