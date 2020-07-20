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歐盟會議陷僵局 援助資金各國喬不攏

台灣醒報 / 記者王慶宇╱台北報導
歐盟各國因救援方案金額與如何發放，在會議上陷入僵局。（photo by@MichealMartinTDvia twitter, used under CC License）
歐盟各國因救援方案金額與如何發放，在會議上陷入僵局。（photo by@MichealMartinTDvia twitter, used under CC License）

歐盟各國領導人齊聚，討論新冠肺炎救援振興方案，但不同國家對於舉債金額產生歧異，會議陷入僵局。談判桌上，一些立場較保守的國家如奧地利瑞典荷蘭等主張不應如此鋪張大撤幣。而新冠肺炎最大受災戶如義大利與西班牙等，則要求歐盟動用一切力量協助受害的經濟。兩邊爭執不下，會議開了3天仍無定論。

根據《金融時報》報導，歐盟各國領導人自17日起齊聚布魯塞爾，討論由歐盟執委會提出的7,500億歐元的新冠肺炎振興方案。由於此救援方案茲事體大，儘管疫情仍在歐洲境內肆虐，各國領導人決定面對面會談，而非透過視訊會議討論，重要性可見一班。但隨著3天會議過去，各國歧見僵持不下。

財政援助要節制

國家如奧地利、瑞典、丹麥與荷蘭等，在會上主張歐盟不應毫無節制地向金融市場大舉借貸。其中，他們將炮火對準價值5,000億歐元的救援資金，因為在歐盟執委會的最初規劃下，這些錢將會贈與給需要的民眾或企業，並不是可回收的貸款。他們認為數目應下調至3,500億歐元。

除此之外，他們也希望將法治與歐盟精神放入救援包裹中。荷蘭首相呂特就提議，若受援國無法達到歐盟財務結構重整的標準，其他國家就有權否決他們的救援資金。居中協調的執委會則提議，一國是否能繼續獲得銀彈救援，應交給財長會議來決定。

資金應最大化

相關提議則遭到急需資金救援的國家反對。義大利總理孔蒂反對縮減救援規模，他認為，救援的資金多寡應與危及程度成正，在新冠肺炎疫情肆虐下，其希望救援資金最大化的願望不言自明。匈牙利的民粹總理奧班也在會議上直接反對歐盟各國將資金分配機制與法治精神結合。

奧班除了提議歐盟要在各國都同意之下才能凍結救援資金，更直接向媒體指控，荷蘭首相呂特根本就是在會議上討厭並針對他本人與奧地利。歐盟的財政大佬法國與德國則居中斡旋，訴求維持救援金額，但用較嚴謹的標準發放，避免造成浪費與財政漏洞。

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