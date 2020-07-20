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辛巴威鎮壓反對派 防疫為由逮10萬人

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
辛巴威反對派和民團正在動員，31日在全國舉行抗議活動，要求總統艾默森·姆南加瓦下台。（photo by Flickr）
辛巴威反對派和民團正在動員，31日在全國舉行抗議活動，要求總統艾默森·姆南加瓦下台。（photo by Flickr）

沒戴口罩就會被捕？辛巴威為防疫已逮捕10萬多人！非洲南部國家辛巴威為貫徹防疫規範，3月以來已逮捕約10萬人，有因為沒戴口罩而被捕，也有要求總統下台而上街的抗議人士，批評者指責政府藉故打壓反對派，但辛巴威政府卻矢口否認有此意圖。

官方稱防疫需要

根據《BBC》報導，辛巴威警方表示，由於違反遏制新冠病毒傳播的法規，3月以來已逮捕了10萬5,000多人；在過去2天裡，大約有1,000人因為「不必要的行動」或沒戴口罩而被捕。批評者指責政府施鐵腕，以反對派為目標並逮捕激進分子，但政府卻予否認；反對派和民團正在動員，31日在全國舉行抗議活動，要求總統艾默森·姆南加瓦下台。

根據現行規定，所有從境外返國的辛巴威人都必須在政府認證的設施中隔離3個星期。據警方稱，共有276人逃離了檢疫中心，其中包括一些檢測結果呈陽性的人。警方補充說，其中30人已被捕，並將其告上法院。

「我們打算加大力度執法，因為許多人已經得意忘形了。」警方發言人尼亞提說，「我們會逮捕所有違法者，通通抓起來。」據BBC非洲編輯羅斯觀察，總統姆南加瓦似乎愈來愈不容批評，「如果人們走上街頭，必將有更多的人被捕。」

鐵腕打壓自由

根據《eNCA》報導，辛巴威政府表示，他們將持續逮捕人權運動者，只要他們違反了新冠防疫封鎖禁令。

過去幾週多位民運人士、律師、新聞記者和反對黨MDC聯盟成員都遭到拘留，MDC青年領袖庫勞奧因涉嫌侮辱總統姆南加瓦，而被關押在南部城市馬斯溫戈的監獄中，記者姆蒂姆巴則因拍攝反對派成員的逮捕而被警方拘留。

辛巴威目前處於不確定的2級封鎖狀態，超過1,400例新冠肺炎確診病例，並有24例死亡。辛巴威為遏制冠狀病毒傳播，而採取的封鎖措施加劇了該國的經濟和政治危機。政府預計今年經濟將萎縮4.5%，而6月年度通脹率將飆升至785%。

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