影／「希望號」成功升空！阿聯往火星邁開步伐

阿拉伯聯合大公國20日從日本種子島太空中心發射「希望號」火星探測器，這是阿聯也是阿拉伯世界，史上第一次的星際探索，展現阿聯的星際抱負。

根據《BBC》報導，「希望號」搭載日本三菱製作的H-IIA運載火箭，於日本時間20日早上6時58分從種子島太空中心（Tanegashima Space Center）發射升空。希望號因天候因素而2度延後升空。三菱重工表示，到目前為止一切都很成功，「希望號」預計在發射後56分鐘於太平洋上空與火箭分離。希望號將會環繞火星至少兩年，研究其大氣層和觀測氣候變化。

升空後，預計飛行5億公里，於2021年2月抵達火星軌道，希望號屆時將在距火星高度約2萬到4萬3000公里的橢圓形軌道運行，並同時觀測大氣中的灰塵、水蒸氣及氧氣等，還可以透過高解析相機拍攝火星樣貌。同時2021也將是阿拉伯聯合大公國的建國50周年。