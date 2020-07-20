聽新聞
test
0:00 / 0:00
日本H2A連續36次成功發射 成功率高達97.6%
日本H2A運載火箭今天搭載阿拉伯聯合大公國的火星探測器順利升空，是H2A連續36次成功發射，成功率高達約97.6%，製造商三菱重工業希望有助進一步增加來自海外的委託。
日本讀賣新聞報導，搭載阿拉伯聯合大公國（UAE）火星探測器「希望號」（Hope）的H2A火箭42號機，日本時間今天上午6時58分從位於日本鹿兒島縣南種子町的「種子島宇宙中心」順利升空。
希望號是阿拉伯聯合大公國首架火星探測器，如果一切順利的話，大約7個月後的2021年2月就能進入繞行火星的軌道。希望號屆時將在距火星高度約2萬到4萬3000公里的橢圓形軌道運行，藉由紅外線及紫外線觀測大氣中的灰塵、水蒸氣及氧氣等，還可以透過高解析相機拍攝火星樣貌。
負責火箭發射的日本三菱重工業表示，希望號在升空後約57分鐘進入預定軌道，成功完成發射任務，這是H2A火箭連續36次成功發射，成功率高達約97.6%。
今天升空的希望號，是日本H2A火箭第4次搭載來自海外的探測器或人造衛星。三菱重工業對外公布高成功發射率，希望透過H2A火箭及以下半年作為首次發射目標的下一代主力火箭H3，進一步增加來自海外的委託。
日本放送協會（NHK）報導，包括H2A及H2B火箭在內，三菱重工業從2005年以來總計已成功發射45次，成功率高達約98%，在全球維持最高水準，讓三菱重工業意圖擴大目前全球競爭激烈的人造衛星委託發射事業。
日本產經新聞報導，日本曾在1998年發射火星探測器「希望號」，但最後在進入繞行火星軌道時失敗。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言