日本H2A連續36次成功發射 成功率高達97.6%

日本H2A運載火箭今天搭載阿拉伯聯合大公國的火星探測器順利升空，是H2A連續36次成功發射，成功率高達約97.6%，製造商三菱重工業希望有助進一步增加來自海外的委託。

日本讀賣新聞報導，搭載阿拉伯聯合大公國（UAE）火星探測器「希望號」（Hope）的H2A火箭42號機，日本時間今天上午6時58分從位於日本鹿兒島縣南種子町的「種子島宇宙中心」順利升空。

希望號是阿拉伯聯合大公國首架火星探測器，如果一切順利的話，大約7個月後的2021年2月就能進入繞行火星的軌道。希望號屆時將在距火星高度約2萬到4萬3000公里的橢圓形軌道運行，藉由紅外線及紫外線觀測大氣中的灰塵、水蒸氣及氧氣等，還可以透過高解析相機拍攝火星樣貌。

負責火箭發射的日本三菱重工業表示，希望號在升空後約57分鐘進入預定軌道，成功完成發射任務，這是H2A火箭連續36次成功發射，成功率高達約97.6%。

今天升空的希望號，是日本H2A火箭第4次搭載來自海外的探測器或人造衛星。三菱重工業對外公布高成功發射率，希望透過H2A火箭及以下半年作為首次發射目標的下一代主力火箭H3，進一步增加來自海外的委託。

日本放送協會（NHK）報導，包括H2A及H2B火箭在內，三菱重工業從2005年以來總計已成功發射45次，成功率高達約98%，在全球維持最高水準，讓三菱重工業意圖擴大目前全球競爭激烈的人造衛星委託發射事業。

日本產經新聞報導，日本曾在1998年發射火星探測器「希望號」，但最後在進入繞行火星軌道時失敗。