阿聯火星探測器升空 盼喚起伊斯蘭黃金時代

阿拉伯聯合大公國今天清晨慶祝發射「希望號」（Hope）探測器到火星，這是阿拉伯國家第一個星際任務，期盼喚起伊斯蘭文明的黃金時代，激勵年輕人追求心中抱負。

法新社報導，各界引頸期盼的無人火星探測器「希望號」發射任務，在格林威治時間19日21時58分（台灣時間20日清晨5時58分）從日本「種子島太空中心」（Tanegashima Space Center）登場，載運「希望號」的火箭發射升空後，阿拉伯聯合大公國舉國歡騰。

在此同時，主導這次火星探測任務的「拉希德太空中心」（Mohammed Bin Rashid Space Centre）指揮與控制中心也爆出一陣喝采，拉希德太空中心約有450人參與此一探測計畫，其中超過半數是阿拉伯聯合大公國公民。

阿聯火星任務副計畫經理阿米力（Sarah al-Amiri）說，親眼目睹火箭發射，「感覺真的很不可思議」。身兼先進科學部國務部長的阿米力在發射地點跟杜拜電視台（Dubai TV）說：「這是阿聯的未來。」

阿聯政府在推特發文寫道：「這將對阿拉伯地區傳達驕傲、希望與和平的訊息，喚起阿拉伯與伊斯蘭文明的黃金時代。」

「希望號」原本預定7月14日發射升空，但因為天候不佳推延兩次。在今天火箭發射前幾小時，杜拜的世界第一高樓哈里發塔（Burj Khalifa）點亮，並象徵性地倒數10秒鐘，期望這次發射可以順利進行。

「希望號」預計在2021年2月以前抵達火星，紀念阿聯建國50週年。

在火箭發射後大約一小時，「希望號」上的太陽能板開始運作，提供通訊與其他系統運作所需的電力，並將以平均12萬1000公里的時速，飛向4億9400萬公里之遙的火星，「拉希德太空中心」全程監控。

全球目前有8個火星探索任務，有些是在環繞火星軌道，有些降落在火星表面。中國與美國今年分別計劃展開火星探測任務。

阿米力說，阿聯火星任務花費2億美元（約新台幣58億元）。這項計畫的目的是首度探索火星大氣的完整樣貌，研究每日與每季的變化，並為科學突破鋪路，希望在經常動盪不安的阿拉伯地區，能夠激勵年輕人大展鴻圖。

阿聯外交部戰略溝通主任歐泰巴（Hend al-Otaiba）發推文寫道：「『希望號』屬於這個地區數以百萬計的年輕人，他們渴望進步、激勵與機會，對遲遲不敢實現抱負的人直接提出挑戰。」