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全球不動產投資上半年銳減33% 亞太受創最深

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
報告顯示，全球不動產投資在2020上半年銳減33%。路透
報告顯示，全球不動產投資在2020上半年銳減33%。路透

最新數據顯示，全球不動產投資在2020上半年銳減33%，顯示新冠肺炎疫情重創經濟和擾亂市場交易。

根據房地產經紀商第一太平戴維斯（Savills）的報告，亞太地區的不動產投資受創最深，投資額比去年同期驟降45%，因為這個地區首先爆發疫情。美洲的房地產投資也銳減36%，歐洲、中東和非洲地區的不動產投資也大幅下滑19%。

報告顯示，觀光業因封鎖措施暫停好幾個月的商業活動，對旅館的投資在上半年遽減59%，商業不動產投資急縮41%，但工業和住宅不動產的投資情況較佳。

Savills全球資本市場部門主管霍普預估，不動產投資「將維持在遠低於疫情爆發前的水準，直到今年下半年都是如此，因投資人正等待市況變明朗」。「不過，幾個特定不動產領域預期有出色表現，投資人此時正聚焦於取得資產，也就是物流、住宅和生命科學。」

報告中也出現少數亮點，例如亞洲的住宅不動產投資在上半年勁增105%，當時黑石集團（Blackstone）以近30億美元價碼，向中國大陸安邦保險集團收購一系列日本公寓住宅。

疫情 房地產 新冠肺炎

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