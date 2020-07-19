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「摳門四國」變五國 歐盟還是談不攏

德國之聲 / 德國之聲中文網

歐盟27國國家元首及政府首腦本周末召開歐盟特別峰會，就新冠疫情後的經濟援助項目進行磋商，但談判至今仍未商量出具體結果。原定兩日的會議延長至周日繼續舉行。德國總理梅克爾和法國總統馬克宏皆不排除會議無果而終的可能性。

梅克爾周日早晨在與歐洲理事會常任主席米歇爾（Charles Michel）進行會前商談前開誠布公地表示：「有可能今天不會有任何結果。」梅克爾強調，各方雖立意良好，但也有各自不同的立場，她會為達成協議而努力。經歷了連續兩日的馬拉松會議，梅克爾大致排除了再次延長會議的可能性。她表示，本周日就是決定性的一日。

米歇爾周日表示，歐盟峰會的全體會議最早在午後4時才會舉行。在會議開始前，他與梅克爾、馬克宏以及歐委會主席馮德萊恩將參與不同小組會議，期望能找出妥協方案，最後才將方案提交給大會。

屬於「摳門」一方的奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）周日午後表示，關於一攬子援助方案的辯論已有進展，但撥款的模式以及金額仍存在分歧。

周六晚間，歐盟外交圈中一度厲聲批評荷蘭和奧地利等國「缺乏歐洲一致采取行動的意願」。

沖突點：新冠救助基金

此次的歐盟特別峰會主要針對一項1.8萬億歐元的金融及危機方案：其中涉及價值7500億歐元的新冠救助基金以及總額超過1萬億的未來7年歐盟財政預算。

各方僵持不下的主要爭議點是新冠救助基金。被戲稱為「摳門四國」的奧地利、丹麥、瑞典和荷蘭，皆拒絕直接向受疫情重創的南歐等國提供無需償還的大筆救助款。而芬蘭如今也加入反對行列。這五個國家要求大幅減少救助款的比例，改以貸款的形式發放。

梅克爾和馬克宏在周日凌晨前與「摳門四國」領導人會晤，希望能達成妥協。但德國領導人與對方經過約一小時的激烈爭執後惱火地離開會場前往下榻酒店。

米歇爾的折衷方案

歐洲理事會常任主席米歇爾擬定了一份折衷方案。在這份方案中，新冠救助基金總額維持7500億歐元不變，但將給歐盟國家的援助款從5000億下調至4500億，2500億的貸款則增加至3000億。

米歇爾的折衷方案中還提出了一個監管援助金支出的機制。根據該機制，一個或多個歐盟成員國如果對某個國家的改革狀況存在疑慮或不滿，可以向歐洲理事會主席投訴，再由後者指示歐洲理事會或經濟和財政部長進行審計。

但「摳門四國」希望將援助金額壓低到4000億歐元以下。荷蘭首相魯特（Mark Rutte）強烈反對梅克爾及馬克宏提出的無償發放援助金的方案。魯特認為，德法的方案原先根本沒有與其他付款人商量，不能期望其他國家照單全收。

援助金的潛在接收國西班牙、意大利、希臘、波蘭和其他國家則認為新提出的折衷方案過於苛刻。意大利媒體周日稍早在報道時抨擊這是「針對意大利」的做法。意大利總理孔特（Giuseppe Conte）周六表示，與荷蘭等國的分歧尚未解決，應對經濟危機需要一個明確而有力的答案。

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