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疫情中小確幸 英國王室碧翠絲公主婚照曝光

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
英國王室近日宣布碧翠絲公主結婚的好消息，並在官網上發布小倆口的甜蜜婚照。（Photo by The Royal Family on Twitter）
英國王室近日宣布碧翠絲公主結婚的好消息，並在官網上發布小倆口的甜蜜婚照。（Photo by The Royal Family on Twitter）

英國王室在疫情籠罩下仍傳出碧翠絲公主結婚的好消息！英國王室近日公布了王位繼承排行第9的碧翠絲公主婚禮的照片，她身穿由知名設計師哈特內爾設計的象牙色針織洋裝，帶著女王曾待過的小王冠，與丈夫、義大利貴族莫茨躲在充滿粉紅花朵的拱門後，女王伊莉莎白二世也是首次在疫情間參加家庭聚會。

根據《英國廣播公司》報導，英國王室約克公爵的女兒、31歲的碧翠絲公主近日正式完婚，丈夫是35歲的義大利貴族莫茨，小倆口於2018年相識，在2019年9月訂婚，原定將於5月29日在倫敦的聖詹姆士宮完成終生大事，不過因為疫情的緣故，英國政府規定封鎖期間不能舉辦婚禮，因此延後。

不過原本在3月制定的封鎖規定後來在7月4日部份解封，30人以下的活動便開放舉辦，因此碧翠絲公主與莫茨便在溫莎城堡舉辦小而溫馨的婚禮，高齡94歲的女王與99歲的菲利浦王子都出席了婚禮，這也是女王在疫情期間首度參加家庭聚會。

《CNN》提到，公主身上帶的首飾有過去從維多利亞女王傳下來的項鍊。莫茨身穿深藍色西裝外套、西裝褲，內搭是以與公主相近的象牙配色相互輝映。約克公爵（安德魯王子）雖然因為面臨美國富商艾普斯汀的性醜聞案，不過還是有出席婚禮、祝福女兒。

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