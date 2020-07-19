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無視泰集會禁令 民眾上街要求修憲

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
泰國數千名示威者18日聚集在首都曼谷的民主紀念碑附近抗議。(photo from 影片截圖)
泰國數千名示威者18日聚集在首都曼谷的民主紀念碑附近抗議。(photo from 影片截圖)

無視疫情期間的大型集會禁令，泰國民眾上街要求政府修憲！受疫情影響，泰國民眾近來來對巴育政府的不滿情緒逐漸高漲，數千名示威者18日聚集在首都曼谷的民主紀念碑附近抗議，呼籲政府制定新憲法、舉行新選舉和結束壓制性法律。

據《衛報》報導，泰國18日爆發大規模的示威遊行，數千名反政府的示威者無視於新冠疫情期間的大型集會禁令，聚集在首都曼谷的民主紀念碑附近，高舉、揮舞著標語牌，呼籲政府制定新憲法、舉行新選舉和結束壓制性法律。這次遊行是由解放青年組織發起，是泰國政府自三月份宣布進入緊急狀態以應對新冠疫情以來最大規模的一場遊行。

據《路透社》報導，示威者始於學生團體，據組織者和現場記者的估計，當天晚上有數百人加入抗議活動，使示威遊行人數激增至約2500人。示威遊行在午夜結束，但主辦組織表示，如果他們的要求得不到滿足，將在兩週內重返街頭抗議。

泰國總理巴育·占奧差（Prayuth Chan-ocha）自2014軍事政變上台以來，已就任6年，任內除了建立網際網路審查制度，還處處打壓異見人士，禁止公開批評軍政府與討論民主改革，並要求學校學生背誦他擬定的「十二條價值觀」，常被外界批評為偏執狂和變化無常的獨裁者。

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泰國 疫情

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